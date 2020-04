Nieuwe BMW 4 Serie: eerste foto’s en info bekend

BMW geeft ons een voorproefje van de nieuwe 4 Serie.

Terwijl de huidige BMW 3 Serie alweer een tijdje onder ons is, blijft het nog altijd stil rondom de coupé. We hoeven niet lang meer te wachten voordat ook de nieuwe BMW 4 Serie onder ons is. In aanloop naar de onthulling heeft de Duitse autofabrikant beelden gedeeld en de eerste info bekendgemaakt.

Met de nieuwe BMW 4 Serie wil het merk verder gaan dan alleen de coupé van de 3 Serie zijn. De auto krijgt nadrukkelijke verschillen om zichzelf als een ander model te positioneren. De veelbesproken nieuwe grille zal op uiterlijk gebied daar een belangrijk aandeel in hebben. Er valt echter meer te melden over de coupé.

Het begint met de rijdynamiek. De nieuwe 4 Serie is 57 mm lager dan een 3 Serie. Daarnaast heeft auto meer negatief camber op de voorwielen en een 23 mm bredere achteras. Tevens is de ophanging een stuk strakker afgesteld in vergelijking met de 3 Serie wat de G22 4 Serie tot een sportief rijdende coupé moet maken.

Het topmodel

BMW maakt van de gelegenheid gebruik om het topmodel van de 4 Serie aan te kondigen. Totdat de M4 er komt, is de M440i xDrive Coupe de krachtigste variant die je kunt bestellen. Dit is een geblazen 3.0-liter zes-in-lijn, gekoppeld aan 48V mild-hybrid technologie. Het vermogen ligt op 374 pk. De elektromotor kan voor een tijdelijke boost zorgen van 11 extra pk’s. De auto komt standaard met een achttraps Steptronic Sport automaat en vierwielaandrijving.

Laatste tests

Met een aantal pre-productie modellen worden momenteel de laatste tests uitgevoerd. De 4 Serie maakt kilometers in en rondom het onderzoekscentrum van BMW in München. Het gaat hier om proeven op snelwegen en buitenwegen.

De verwachting is dat de nieuwe BMW 4 Serie nog voor de zomer gepresenteerd gaat worden. Mik op een marktlancering in het najaar van 2020.