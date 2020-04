Actieradius Opel Vivaro-e deelt tik uit aan VW

De actieradius van de Opel Vivaro-e bewijst maar weer eens dat de tijd niet stilstaat.

Opel deelt een gevoelige tik uit aan hun grote Duitse concurrent Volkswagen. Dat doen ze met de Vivaro-e, een geheel elektrische bedrijfswagen van het merk uit Rüsselsheim.

Geen directe concurrent

Om alle verwarring te voorkomen, de Vivaro-e is niet de directe concurrent van de Volkswagen e-Crafter. De Crafter is namelijk een volle maat groter dan de Vivaro. Toch laat de Opel zien dat de ontwikkeling van elektrische mobiliteit enorm snel gaat. De Vivaro heeft namelijk een aanzienlijk grotere actieradius.

Identiek vermogen

Als het gaat om het maximale vermogen, zijn beide elektrische Duitse bussen identiek. In beide gevallen levert de elektromotor namelijk precies 136 pk, ofwel 100 kW. De maximale trekkracht bedraagt 260 Nm. Het grote verschil is hoe ver je kunt rijden, de actieradius dus. In tegenstelling tot bij Volkswagen kun je kiezen hoe ver je komt op een accu.

Twee accu’s

Er zijn namelijk twee opties mogelijk. De instapper heeft een accupakket van 50 kWh, waardoor je volgens de WLTP maximaal 230 kilometer ver komt. Mocht je dat te weinig vinden, kun je upgraden naar een 75 kWh batterij. Het is mogelijk om via een 100 kW DC laadstation de 50 kWh in een halfuurtje op te laden naar 80%. Bij de 75 kWh-accu duurt dat een kwartiertje later. De actieradius van de Opel Vivaro-e bedraagt dan 330 km. Dat is dan precies waar de e-Crafter het laat liggen. Die is er met één accupakket, waarmee je slechts 173 km op een accu kunt halen.

Keuze

Nu kun je ook wel wat met zo’n elektrische Vivaro. Het laadvermogen bedraagt namelijk 1.275 kilogram, 130 kilogram minder dan bij een vergelijkbare dieselmotor. Ook handig: je kan er een kar achter hangen. De Vivaro-e kan maximaal 1.000 kg (geremd) trekken. Er zijn drie verschillende lengtematen: 4,60 meter, 4,95 meter en 5,30 meter lang. Ook kun je kiezen voor een dubbel cabine, platform-cabine of personenversie.

De Opel Vivaro-e is binnenkort te bestellen, prijzen worden dan bekendgemaakt.