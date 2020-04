Ford: nieuwe modellen vertraagd, gevolgen voor de zakelijke rijder?

Ford moet nog eens goed naar de agenda kijken als het gaat om de lancering van nieuwe modellen.

Voor onder andere de horeca zijn de effecten van de coronacrisis direct op grote schaal merkbaar. Autobedrijven hebben juist met het oog op de toekomst te maken met tegenvallende resultaten. Het financiële plaatje van het eerste kwartaal van 2020 zal voor de meeste fabrikanten scheurtjes vertonen. De echte klappen volgen in dit kwartaal en vermoedelijk ook in het derde kwartaal.

Met de presentatie van de financiële cijfers over Q1 2020 had Ford helaas slecht nieuws te brengen. De coronacrisis hakt er diep in. Topman Jim Hackett heeft onder meer bekendgemaakt dat de crisis ervoor zorgt dat nieuwe modellen later dan gepland gaan komen.

Vertraging van modellen

Ford heeft voor dit jaar een facelift voor de F-150, de marktlancering van de Mustang Mach-E en de lancering van een compleet nieuw model op de planning staan. In 2021 moet daar de onthulling van de nieuwe Ford Bronco bijkomen. Door de coronacrisis moet Ford orde op zaken stellen en lopen de lanceringen van nieuwe modellen vertraging op. Het autobedrijf heeft nog geen concrete details vrijgegeven.

Bijtelling

Voor Nederland hoort met name de Mustang Mach-E tot de belangrijk nieuwe Ford modellen. De marktlancering zou dit najaar moeten zijn. Ford heeft in Nederland meer dan 1.500 orders staan voor de elektrische SUV. Mocht het automerk door de coronacrisis niet kunnen leveren in 2020, dan heeft dit nadelige gevolgen voor de zakelijke rijder. In 2021 stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s naar 12 procent met een cap tot 40.000 euro. Nu is dat nog 8 procent tot 45.000 euro. De adviesprijs van de Mustang Mach-E ligt op 49.925 euro.

Ford Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het is niet duidelijk of de leveringen van de Mustang Mach-E in het geding komen.

Verlies

Het automerk incasseerde een verlies van 2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020. Ter vergelijking, een jaar geleden was in deze periode sprake van een nettowinst van 1,1 miljard dollar. De omzet daalde met 16 procent naar 34 miljard dollar. Tegenover investeerders en aandeelhouders heeft Ford bekendgemaakt dat ze een verlies van 5 miljard dollar verwachten voor dit tweede kwartaal.