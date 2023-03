Nieuwe BMW iDrive propt alle bediening in het scherm

Het welbekende iDrive systeem van BMW heeft een grondige upgrade gekregen.

BMW-fans zijn verdeeld over het systeem. Zeker in het begin rond 2001, toen het systeem gelanceerd werd in de 7 Serie, werd het niet echt gewaardeerd. Op zijn zachts gezegd. Daar is in de loop van de tijd wel verandering ingekomen, zeker omdat BMW het steeds verbeterd. Nu ook weer.

iDrive-systeem BMW met upgrade

En wat mag je dan nu verwachten van het nieuwe systeem? Nou best wat, het krijgt namelijk een nieuw startscherm. Alle aanrakingen verlopen via het scherm en eigenlijk is dat het belangrijkste nieuws. Het QuickSelect-concept moet intuïtief werken, waardoor je fysieke knoppen in de praktijk niet gaat missen. Hopen we dan.

Doel van het nieuwe systeem is, net zoals ervoor, om de juiste informatie op de juiste plaats weer te geven. Het geheel vernieuwde systeem zal binnen een afzienbare tijd komen (versie 9, zie hieronder), maar eerst zal versie 8 een upgrade krijgen in de vorm van versie 8.5.

iDrive startscherm

Het startscherm is zoals gezegd het heetste nieuws. Het toont functies op één niveau en maakt snelle toegang gemakkelijk. Het wordt door BMW een permanent zichtbare gebruikersinterface genoemd. Als alternatief voor de kaartweergave van het navigatiesysteem kunnen hier ook altijd andere individueel configureerbare afbeeldingen worden weergegeven. Of ruimte om spelletjes te spelen.

Er zijn geen submenu’s meer nodig, wat wel echt een dikke pluspunt is. Gelukkig is die onzin over! Er zijn live widgets in een verticale opstelling aan de bestuurderszijde van de gebruikersinterface. Deze functiesymbolen kunnen met een vingerbeweging worden geselecteerd. De QuickSelect-functionaliteit maakt het mogelijk om entertainmentprogramma’s, contactenlijsten en voertuiginstellingen direct te selecteren. En zodra de relevante instellingen zijn gekozen, is een tik op het startpictogram aan de onderkant van het scherm voldoende om terug te keren naar het startscherm. Kind kan de was doen.

Een hele verbetering als je terugdenkt aan het begin met alle draaiknoppen, menu’s of weet ik het wat. Nu is het vegen, tikken en spreken. Toch wel fijn als het goed en snel werkt. Het nieuwe BMW iDrive-systeem blijft gebaseerd op Linux en zal in de loop van 2023 geleidelijk in de huidige modellen worden geïntroduceerd.