Vermogen en transmissies M3 en M4 officieel

Eindelijk. Het vermogen en transmissies voor de M3 en M4 zijn bekend gemaakt. Dat niet alleen, ook welke aandrijflijnen er mogelijk zijn!

BMW heeft het vermogen en de transmissies voor de M3 bekendgemaakt. Nog heel even wachten en dan is het zo ver: dan komen de nieuwe topmodellen op basis van de D-segment auto’s van BMW. Vroeger was het gewoonweg ‘de M3’, maar tegenwoordig zijn het de M3 en M4. De nieuwe modellen zijn bijna klaar om onthuld te worden. BMW is nu bezig met het laatste testwerk.

Verschillende aandrijflijnen

In de tussentijd laat BMW alvast het eerste beetje informatie los. Zo kun je voor het eerst in de geschiedenis van de M4 kiezen tussen verschillende aandrijflijnen. We hebben het niet over een sportuitlaatje en een handling-package, maar echt compleet verschillende uitvoeringen.

S58B30

Het standaardmodel van de M3 en M4 heeft een S58B30-motor onder de kap. Deze is in standaardconfiguratie goed voor 480 pk en 550 Nm. Schakelen doe je met een handbak. De aandrijving gaat naar de achterwielen, zoals het hoort op een BMW. Dit is belangrijk nieuws voor de petrolhead, aangezien deze configuratie behoorlijk zeldzaam is geworden.

M3 Competition

Het topmodel is de BMW M3 Competition. Ondanks de naam ‘Competition’, is de auto minder ‘puristisch’, maar juist wat dikker. Letterlijk. De M3 Competition heeft een krachtigere motor tot zijn beschikking: 510 pk. De M3 Competition heeft standaard een achttraps automaat van ZF.

Geruchten

Hierbij zijn de geruchten omtrent de M3 (en M4) deels bevestigd, nu BMW het vermogen en transmissies voor de M3 heeft ‘bekend’. Inderdaad, deels. De aanname was dat de M3 Competition voorzien zou worden van het xDrive vierwielaandrijvingssysteem. Dat is ook het geval, net als bij zijn groter broer, de M5. Echter: het hoeft niet per se. Je kan de M3 Competition óók bestellen met enkel en alleen aandrijving op de achterwielen. Sterker nog, xDrive zal pas op een later moment zijn intrede doen.

Concurrentie

Als we kijken naar de concurrentie, zien we dat Audi (RS5 Sportback en RS4 Avant) de geneugten van AWD kent. Alfa Romeo (Giulia Quadrifoglio) en Mercedes (AMG C63) zijn beide niet leverbaar met vierwielaandrijving. Aan de andere kant: Mercedes AMG doet niet aan handbakken en bij de Alfa Giulia Quadrifoglio werd de handbak redelijk snel uit het assortiment gehaald.

Bewegende beelden check je in onderstaande video: