Mercedes T-klasse aangekondigd: terug naar de MPV

De Mercedes T-klasse, die naam hebben we nog niet eerder gehoord. Het is dan ook een compleet nieuw model.

Waar deuren sluiten gaan nieuwe open. Mercedes is het op dit moment aan het snijden in het gamma. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor nieuwe modellen. Zo kondigt de commerciële tak van de Duitse autobouwer vandaag de T-klasse aan. Daarmee gaat het merk opereren in het segment van de MPV’s. Jazeker! Met uitzondering van de B-klasse, hebben we naast de R-klasse recent geen MPV meer van Mercedes gezien.

Met al die crossovers van deze wereld zou je bijna denken dat de MPV geen bestaansrecht meer heeft. Daar denken ze bij Mercedes toch echt anders over. De Mercedes T-klasse is een nieuw model. De auto zal kleiner worden dan een V-klasse en komt, net als de Citan, uit in het compacte segment. In tegenstelling tot de andere twee modellen richt Mercedes zich echt op de particuliere markt met deze T-klasse. Toch is het Mercedes Vans die dit model aankondigt. Een heel sexy uiterlijk en dito rijeigenschappen hoeven we niet te verwachten. De auto moet vooral praktisch gaan zijn. De T-klasse kan ook als bedrijfsauto ingezet gaan worden. Bijvoorbeeld voor compact personenvervoer vanwege de bedrijfswagen inrichting met meerdere zitplaatsen.

Bovenstaande silhouette geeft alvast een glimp wat we van het lijnenspel kunnen verwachten. De MPV krijgt schuifdeuren aan zowel de linker- als rechterzijde. Verder heeft het automerk bekendgemaakt dat de Mercedes T-klasse zowel met conventionele motoren als met een volledig elektrische aandrijflijn op de markt komt. Het nieuwe model verschijnt in de eerste helft van 2022.