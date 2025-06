Nieuwe Bugatti kost ‘slechts’ 200.000 euro, heeft geen V16

Je kan nu een Bugatti kopen voor een stuk minder dan miljoenen. Maar dan heb je geen V16-motor. Of überhaupt een motor.

Bugatti onthulde recent de Tourbillon, die voor horlogemakers een bekende naam heeft. De Tourbillon maakt dan ook furore met zijn horloge-achtige klokkenwinkel, die je in dit geval letterlijk kan nemen.

Bugatti-uurwerk

Bij een auto vernoemd naar een uurwerk, verwacht je een uurwerk. Die komt nu, maar dan op een andere manier. In plaats van een horloge voor tijdens het rijden komt Bugatti in samenwerking met Lalique en Jacob & Co met een tafelklok. Het gaat uiteraard om een met de hand gebouwd sierstuk wat perfect past bij je auto’s van het Franse merk.

De blikvanger is de iconische Bugatti-hoefijzergrille, met hetzelfde kubuspatroon als op de auto’s. De wijzers wijzen dan ook de tijd aan in de ronde vorm van deze grille. Daaronder is een stukje visueel uurwerk te zien. De hoefijzergrille wordt omringd door twee gesculptuurde olifanten, met bovenop een edelsteen in dezelfde kleur als het rode logo. Er zit een stukje van alle drie de merken verwerkt in de bijzondere klok.

En, het kon niet ontbreken, aan de achterkant kun je het mechaniek zien, door Jacob & Co uitgevoerd met een flying tourbillon. Heerlijk gepast.

Prijs

En de prijs van al dat moois? 240.000 dollar, omgerekend zo’n 210.400 euro. Voor een Bugatti goedkoop, voor een Bugatti zonder V16 aardig duur. Maar ja, wat verwacht je dan? Er komen 99 exemplaren van het bijzondere stuk, dus wees er snel bij. Voor Bugatti-eigenaren is het natuurlijk wisselgeld.