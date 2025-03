Jij mag de Bugatti Tourbillion (met lekkere V16) configurator niet gebruiken

De configurator van de Bugatti Tourbillion is live! Tenminste..

Altijd leuk als je een supercar in de configurator kunt samenstellen. Even wegdromen naar de virtuele wereld. We doen het allemaal wel eens. DIkke pech als je met de configurator van de Bugatti Tourbillion aan de slag wil.

Voor die configurator moet je afreizen naar Molsheim. Inderdaad, dat zit er niet in. Bugatti is gestart met het uitnodigen van klanten om de Tourbillon te komen samenstellen in Molsheim. Dit doet het merk aan de hand van 1-op-1 gesprekken. De klant mag zoveel tijd nemen als hij of zij wil. Daarbij krijgt de Bugatti-koper onder meer advies over de mogelijkheden.

Équipe Pur Sang

Zo zal de configuratiemeester (ik verzin dit woord ter plekke) onder andere het nieuwe ‘Équipe Pur Sang’-pakket onder de aandacht brengen. Dit is een soort aero pakket voor de Bugatti Tourbillion. De focus ligt dan meer op circuit, in plaats van rijden op de openbare weg. Zie het als een Weissach Package, maar dan van Bugatti.

Wie kiest voor Équipe Pur Sang krijgt een Tourbillion met een nieuwe frontsplitter, een aangepaste achtervleugel en een diffuser. Ook nieuw zijn de velgen, maatje 20 inch voor en 21 inch achter. Een geinig detail: ze zijn links en rechts verschillend van elkaar. De velgen zijn zo ontworpen dat de achterste radiateur tot 8% meer koeling krijgt.

In onze vorige lofzang over de Équipe Pur Sang kwamen ook al de acht idiote uitlaten aan bod. Ja, Bugatti gaat lekker over de top met dit pretpakket.

Bugatti Tourbillion configurator

Natuurlijk is het niet verplicht voor Bugatti-kopers om helemaal naar Molsheim af te reizen voor de configuratie. Het is ook mogelijk om dit ‘gewoon’ bij een dealer te doen. Maar zeg nu zelf. Als je enkele miljoenen euro’s gaat uitgeven aan een nieuwe auto, dan wil je toch de hele show erbij?

Dus op naar Molsheim. Waar je onder begeleiding van experts ondergedompeld wordt in de wereld van Bugatti.