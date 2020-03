België pakt primeur met de McLaren Speedtail

De imposante McLaren Speedtail mag voor het eerst buitenspelen in België.

Als je even het bewijs wil dat tijd vliegt, kun je wat ondergetekende betreft de McLaren Speedtail er even bijpakken. De introductie en onthulling van die auto was in oktober 2018: zo’n anderhalf jaar geleden. Gevoelsmatig is dat veel korter geleden.

Wie niet bekend is met de Speedtail, even kort. Het is de nieuwste hypercar van het merk, of zoals McLaren zelf het noemt de ‘Ultimate Series’. De Speedtail is een soort spirituele opvolger van de McLaren F1, vanwege zijn hoge topsnelheid (meer dan 400 km/u) en interieurconfiguratie met drie stoelen: één in het midden voor de bestuurder. Aandrijving gaat zoals je kunt verwachten door een 4.0 liter V8 die in de Speedtail 1.050 pk levert.

Wie een Speedtail heeft besteld, nogmaals, dat is bijna twee jaar geleden, heeft de auto nog niet binnen. Natuurlijk zijn er de nodige prototypes en auto’s van McLaren zelf, naast auto’s waarmee journalisten alvast even mochten sturen. Er komen 106 auto’s voor de rijke stinkerds c.q. verzamelaars. De eerste is ondertussen onderweg en is geland bij de McLaren-showroom.

En dat is goed nieuws voor België, want zij hebben de ‘primeur’. De McLaren Speedtail van de dealer in Brussel is de eerste klantenauto. Het exemplaar is uitgevoerd in donkerblauw (Burton Blue?) met oranje remklauwen: een veilige keuze.

FIRST #speedtail – A Masterpiece#supercar#mclaren#mclarenauto#mclarenautomotive#mclarencars#MSO#speedtail#mclarenworld#mclarenlife#carsofinsta#carsofinstagram#giniongroup#mclarenbrussels @ Belgium Geplaatst door McLaren Brussels op Zondag 15 maart 2020

Zoals gezegd staat de auto nog bij de dealer, nog niet op wit-rode kentekenplaten. Wanneer dat gebeurt en je spot hem toevallig: Autojunk staat altijd open!