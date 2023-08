Trailer nieuwe Ferrari-film is veelbelovend!

Er is eindelijk een trailer van de langverwachte film over het leven van Enzo Ferrari.

Goede autofilms zijn helaas zeldzaam. Fast & Furious bewijst dat slechte autofilms veel beter scoren. Toch kan Hollywood wel degelijk een goede autofilm maken. Neem bijvoorbeeld Ford v. Ferrari of Rush.

Mogelijk is er nu weer een goede autofilm in aantocht, in de vorm van een biopic over Enzo Ferrari. Over deze film schreven we acht (!) jaar geleden al, maar de film is nu eindelijk voltooid. Vandaag is de eerste teaser trailer gelanceerd.

De hoofdrol zou in eerste instantie vertolkt worden door Christian Bale (dat was wat we in 2015 schreven), maar die heeft voor de eer bedankt. De rol van Enzo Ferrari wordt nu vertolkt door Adam Driver. Dat is qua uiterlijk misschien niet de beste keuze, maar hij heeft wel een toepasselijke achternaam. En hij heeft ervaring met het spelen van Italianen in biopics.

De rol van Enzo Ferrari’s lieftallige vrouw wordt vertolkt door Penelope Cruz. Zij lijkt totaal niet op de echte Laura Ferrari, maar dat is verder niet erg. Ook interessant: Patrick Dempsey speelt de coureur Piero Taruffi. Dempsey is iemand die geen stuntrijder nodig heeft, want hij heeft al meermaals deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans.

De film, die simpelweg ‘Ferrari’ heet, is een project van Michael Mann. Dat is natuurlijk niet de eerste de beste regisseur, met films als Heat (legendarisch) en Collateral (iets minder legendarisch, maar wel heel goed) op zijn naam. Hij was ook betrokken bij Miami Vice als producer (hij was degene die bedacht dat de Testarossa’s wit moesten zijn).

De verwachtingen voor deze film zijn dus hooggespannen, en de trailer stelt gelukkig niet teleur. Dat is natuurlijk nog geen garantie voor een goede film, maar we kunnen in ieder geval rekenen op een paar vette actiescènes met klassieke Ferrari’s.

De film gaat morgen al in première op het filmfestival van Venetië, maar het gaat waarschijnlijk nog tot begin volgend jaar duren voordat de film in de Nederlandse bioscopen draait.