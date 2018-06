Deze Ferrari 250 GTO is de allerduurste auto OOIT

Buig voor zijn grootheid!

Klassieke auto’s, en dan met name raceauto’s, kunnen veelal terugkijken op een rijke historie met hier en daar een flink aantal deuken, of zelfs een ernstig ongeluk. Hoewel het in eerste instantie niet altijd beseft wordt, kwetsen dergelijke voorvallen de waarde van de auto direct, daar ze de originaliteit aantasten. Wees dan ook niet verbaasd dat de allerduurste auto ooit, deze Ferrari 250 GTO uit 1963, ondanks zijn rijke race geschiedenis, nooit bij een ongeluk betrokken was. De 250 GTO ging naar verluidt van de hand voor het recordbedrag van 70 miljoen dollar.

De Ferrari, met serienummer #4153GT, behoort tot de meest gevierde exemplaren van de 250 GTO. De iconische Ferrari, waarvan er in totaal slechts 39 zijn gemaakt, is recentelijk verkocht aan David MacNeil. Die naam doet wellicht een belletje rinkelen. MacNeil is namelijk de CEO van mattenbedrijf WeatherTech, dat tevens de hoofdsponsor van IMSA is. Daarbij is MacNeil fervent autoverzamelaar van klassieke Ferrari’s en verschijnt hij er graag mee in het publieke oog. Het is dan ook goed mogelijk dat we de 250 GTO binnenkort ergens in het openbaar zullen zien.

De reden dat de 250 GTO voor het monsterlijke bedrag verkocht is, hebben we niet alleen te danken aan het feit dat de auto zijn ganse leven intact is gebleven. Dit is uitzonderlijk, daar de 250 GTO tussen 1963 en 1969 deelnam aan talloze evenementen. Hiertoe mogen we o.a. de 24 uur van Le Mans (vierde) rekenen, de tiendaagse Tour de France race (eerste) en de Grand Prix van Angola.

Na 1969 werd de auto niet meer ingezet in races, maar nadat hij in de jaren ’80 in de handen van een andere eigenaar kwam, kwam hij weer in actie in historische rally’s. In 1997 werd de auto weer verkocht, ditmaal aan een Zwitser. Hij nam de auto tot tweemaal toe mee naar de Goodwood Revival. In 2000 werd de 250 GTO weer verkocht voor een bedrag van 6,5 miljoen dollar. Drie jaar later kreeg de wagen wéér een andere eigenaar. Deze man, Christian Glaesel, bezocht er niet alleen historische races mee, hij zorgde er ook voor dat de Ferrari Classiche gecertificeerd werd. Glaesel verkocht de twaalfcilinder deze week op zijn beurt weer aan MacNeil.