Nieuwe EV weegt 800 kg, laadt in 5 minuten vol en toch hoef je hem niet

Terwijl ie er helemaal niet verkeerd uitziet.

De tijd waarin wekelijks een nieuw EV-merk opstond dat een auto wilde bouwen met duizenden pk’s is gelukkig voorbij. De nieuwelingen hebben door dat ze uit een ander vaatje moeten tappen. Dat doet het Spaanse Baltasar López door twee vijanden van EV’s genadeloos aan te pakken: gewicht en oplaadtijden.

Ook gelijk aan andere nieuwe merken is het verloop van het bedrijfje. Eerder toonde López verschillende conceptversies en prototypes van zijn auto, de Baltasar Revolt. Deze straat-EV heeft een vermogen van 506 pk, een koppel van 1.000 Nm en sprint in 2,5 seconden naar 100 km/u. En dat allemaal in een elektrische auto met een gewicht van 770 kilo. Voor de beeldvorming: da’s 110 kilo minder dan de Volkswagen Up. Volgend jaar moet de Revolt in productie gaan.

Baltasar Revolt R

Nog voor er ook maar één Baltasar Revolt het levenslicht heeft gezien, bouwt het team van López een circuitversie genaamd Revolt R. Wederom is de EV gigantisch licht. De handgebouwde koets bestaat grotendeels uit koolstofvezel en heeft een stalen veiligheidskooi. Er zitten dubbele wishbones en pushrods van carbon onder en de rest van de ophanging is gemaakt van kevlar en aluminium. Al die lichtgewicht materialen zorgen ervoor dat de Baltasar Revolt R maar 800 kilo weegt. Daarmee zit ie nog steeds onder het gewicht van de Up!

De basiscarrosserie wordt aangevuld met tal van extra’s voor betere aero. Denk aan een zelfontwikkelde splitter, zijskirts en oh, die achtervleugel zal je ook wel zijn opgevallen. Vind je dat ie een beetje in een gekke hoek staat? Dat kan, maar zo staat ie niet altijd. De vleugel heeft een DRS-functie. Met een druk op de knop staat het blad weer recht en is er minder luchtweerstand. Druk nog eens en de achtervleugel kantelt naar binnen voor extra downforce.

Bizar snel laden

De specificaties van de Baltasar Revolt R hebben we niet, maar die zullen niet ver verwijderd zijn van die van de basis-Revolt. Ruim 500 pk en 1.000 Nm is ook genoeg, toch? Daar komt nog bij dat laadstops niet lang hoeven te duren. Dankzij samenwerkingen met Millor Battery en Enchufing kan de batterij in vijf luttele minuten naar 80 procent vol worden geladen.

Waarom zou ik hem dan niet hoeven?

Ik heb twee grote problemen met de Baltasar Revolt R. De eerste is het gebrek aan informatie over de batterij. De accucapaciteit en actieradius missen nog in het verhaal. Gezien het kleine gewicht verwacht ik dat de batterij niet erg groot is. Daarmee zal de range ook geen honderden kilometers zijn. Leuk dat je dan heel snel kunt laden, maar als je vervolgens om de twee á drie ronden naar binnen moet, schiet het circuitrijden nog niet echt op.

Daarnaast kan ik me voorstellen dat je niet zomaar een auto koopt van een compleet nieuw merk. Dat brengt ons dan ook bij punt drie: de prijs. Baltasar weet nog niet precies wat ze voor de Revolt en Revolt R gaan vragen, maar doen we alvast een inschatting. De circuitauto zou ergens rond de € 450.000 gaan kosten. Voor dat geld heb je een compleet naar smaak gepersonaliseerde GT3 RS. Speel hier maar eens met de Porsche-configurator.