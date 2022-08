Prijs 911 GT3 RS is bijzonder pittig, configurator online!

Maar ja, waarschijnlijk alsnog goedkoper dan de prijs van de 911 GT3 RS over een paar jaar.

De Porsche 911 GT3 is gisteren onthuld. Het was een mooie dag. Een hardcore racemonster met kenteken met atmosferische zescilinder. Heel erg veel mooier gaat het niet worden. Het zal ongetwijfeld een van de laatste der mohikanen zijn.

Ook leuk, vanwege die enorme spoiler is de topsnelheid slechts 298 km/u. Het gaat om rondetijden en maximale lol bij deze auto. Maar wat kost zo’n geintje dan?

Prijs 911 GT3 RS

Nou, daar hebben de prijs voor en hij is heel erg stevig. We beginnen er maar meteen mee: 325.200 euro moet je meenemen voor een kaal exemplaar. Ondanks dat de prijs van 325.200 euro het meest gecommuniceerd zal worden, is de kans klein dat iemand precies dit bedrag gaat betalen. Iedereen gaat opties bestellen en dat kan heel goed bij Porsche!

Het eerste dat je meteen bestelt, is het Weissach pakket. Dat kost je 38.425 euro. Daar krijg je wel een hele hoop voor terug, uiteraard. Overigens wordt je dan wel gedwongen om het uitgebreide Race-Tex interieur te bestellen. Dan komt er nog eens dik 4.300 euro bij. Speciale PTS-lak? Dat kost je 14.827 euro! Er zitten ook goedkope opties tussen, zoals de 90 liter brandstoftank: die kost je 202 euro. Of ze ‘m ook vullen met Super Plus, is niet bekend.

Concurrentie?

We speelden wat met de configurator en kwamen met gemak boven de 4 ton uit. Uiteraard zijn we benieuwd wie het configuratiespel ‘911 GT3 RS-samenstellen‘ uit kan spelen. Niet alle opties kun je combineren, dus je moet keuzes maken. Uiteraard zijn we reuze benieuwd op welke prijs jij uitkomt.

Nu de prijs van de 911 GT3 RS bekend is, kijken we nog even tot sllot naar de concurrentie. Die zijn niet talrijk. De Lamborghini Huracán Evo STO kost 494.920 euro, en dat is nog voor opties! Een McLaren 765LT is een tandje heftiger en sneller, maar kost ‘slechts’ 412.000 euro. Een stuk goedkoper is de BMW M4 CSL Coupé, die kun je meenemen voor 215.243,27 euro.

