Nieuwe Fabia laat zich zelf een beetje zien - Autoblog.nl

De nieuwe Fabia zal eindelijk (even) met zijn tijd meegaan.



Sommige auto’s weten hun leeftijd goed te verbergen. De Skoda Fabia is zo’n automobiel. Het is een keurige B-segment hatchback (of stationwagon) die voornamelijke logisch nadenken en pragmatische mensen moet aanspreken. Onder aan de streep is het een uitstekende aanbieding.

Vaak wordt gerept ‘het is gewoon een VW Polo, maar dan goedkoper!’ en ergens klopt dat ook wel, maar toch niet helemaal. Stiekem zijn er best veel kleine verschillen in afwerking en materiaalgebruik. Niet alleen in het zicht, maar ook onderhuids. Bij de Skoda Fabia gaat het nog een stapje verder dan dat. De huidige generatie (de ‘NJ’) staat namelijk op het PQ26-platform. Mocht je dat niets zeggen, het was de basis voor de Polo 6C-facelift van de vorige generatie.

MQB-platform voor nieuwe Fabia

Ook de vorige Fabia liep een (halve) generatie achter op de VAG-broeders. Hoog tijd voor een nieuwe basis. Voor het eerst krijgt de Fabia beschikking over het MQB-platform (A0-variant). Volgens Skoda Nederland wordt het nieuwe model word 11,1 centimeter langer dan het huidige model en 4,8 centimeter breder. Nog een voordeeltje: er komt 50 liter aan kofferruimte bij.

Styling

Qua styling is de nieuwe Fabia geen enorme verrassing: een typisch kloeke Skoda. Volgens het persbericht is de uitstraling van de auto zowel elegant als sportief. Dat is dan heel mooi. Voor de koplampen (full-LEDs) hebben ijsblokken ter inspiratie gediend. Tja, je kan onmogelijk zeggen dat ze Amsterdamsen groenten hebben zitten roken op de designafdeling. De achterlichten krijgen een soort 3D-structuur en zijn ook volledige LEDs.

Motoren nieuwe Fabia

Qua motoren worden er nog niet veel details onthuld. Reken er maar op dat we de bekende TSI-motoren uit de Ibiza, Polo en huidige Fabia ook terugzien in de nieuwe Fabia. Dieselmotoren zullen niet terugkeren, een aardgasversie waarschijnlijk wel, maar niet voor Nederland. Een RS staat vooralsnog niet op de planning, een Monte Carlo-uitvoering zal waarschijnlijk het meest sportieve zijn.

De nieuwe Skoda Fabia wordt in mei van dit jaar (2021) onthuld. Dat is dus al volgende maand!

