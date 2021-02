Gloednieuwe Skoda Fabia laat zich voor het eerst zien - Autoblog.nl

Skoda is helemaal in de wolken met hun nieuwste model.

In het C-segment heeft Volkswagen recentelijk over de hele breedte de modellen vernieuwd, van de Skoda Octavia tot de Audi A3. Een segment lager lopen de modellen echter niet gelijk op. Er zijn sinds 2017 een nieuwe Polo en een nieuwe Ibiza en sinds 2018 ook een nieuwe A1, maar de huidige Skoda Fabia dateert van 2014.

Zoals @willeme vorig jaar al schreef staat de huidige Fabia nog niet eens op het MQB-platform. Dit model stond nog op het PQ26-platform, net als de Polo 5 facelift. En die is al sinds 2017 niet meer te krijgen. Het wordt zo langzamerhand dus tijd voor een gloednieuwe Skoda Fabia.

De aflossing is echter dichtbij. Skoda laat vandaag het eerste teaser zien van de nieuwe Fabia en maakt ook de eerste details bekend. Om even met het uiterlijk te beginnen: Skoda kiest duidelijk niet voor een designrevolutie. De Fabia is dus nog makkelijk te herkennen als Fabia. Wel ziet het er allemaal wat strakker en gelikter uit. Dat is ook hoe Skoda het aanpakte bij de nieuwe Octavia. Meer hoeven ze eigenlijk niet te doen. Wat het design betreft hoeven potentiële klanten zich dus geen zorgen te maken.

Wat het platform betreft ook niet. De Fabia komt nu eindelijk op het MQB-platform te staan. Om precies te zijn het MQB A0-platform. Daarmee wordt de Fabia dus weer in de pas gebracht met de Polo, Ibiza en A1.

De nieuwe Fabia zal in alle richtingen iets groeien. Skoda verklapt alvast dat je op 50 liter extra bagageruimte kunt rekenen. Een snelle rekensom leert dat je dan uitkomt op 380 liter. Dat zijn toch de dingen waar je als praktisch ingestelde Skoda-klant blij van wordt.

Op niet al te lange termijn zullen we de vierde generatie Skoda Fabia in zijn geheel te zien krijgen. De onthulling van Skoda’s nieuwe B-segmenter staat namelijk voor dit voorjaar op de planning.