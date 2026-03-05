Nieuwe Fast & Furious-achtbaan laat je met 116 km/u driften met een Skyline en Supra

Universal Studios Hollywood reveals a first look rendering of “Fast & Furious: Hollywood Drift,” the destination’s first high-speed outdoor roller coaster opening in 2026

De achtbaan haalt snelheden tot 116 km/u en is geschikt voor de hele familie

Sommige mensen dromen ervan om een rondje te rijden in een Toyota Supra of Nissan Skyline uit de Fast & Furious-films. Universal Studios heeft een net iets andere oplossing bedacht. In plaats van een sleutel krijg je een veiligheidsbeugel en een achtbaanrit van twee minuten.

Filmauto’s op rails

De nieuwe ‘Fast & Furious: Hollywood Drift’ wordt de eerste snelle outdoor achtbaan van Universal Studios Hollywood. En uiteraard spelen de getunede auto’s uit de filmreeks de hoofdrol.

De voertuigen zijn miniatuurversies van de bekende auto’s. Denk aan de Dodge Charger, Nissan Skyline GT-R, Mazda RX-7 en de feloranje Toyota Supra. Ze hebben werkende achterlichten, dashboards en andere details. Allemaal zodat je je even onderdeel van de franchise voelt. NOS helaas niet inbegrepen.

Fast & Furious Hollywood Drift testing with drifting at Universal Studios Hollywood pic.twitter.com/0W2YjQplZl — 🔥 FIVE FIRES 🔥 (@thecalibae) March 4, 2026

Driften met 116 km/u

Het trucje zit in de voertuigen zelf. Die kunnen namelijk 360 graden draaien tijdens de rit, zodat het dus lijkt alsof je aan het driften bent. Tel daarbij op dat de achtbaan een een topsnelheid van ongeveer 72 mph, zo’n 116 km/u haalt en je hebt het recept voor een epische drift battle waarbij je ook nog eens over de kop vliegt.

De baan is ongeveer 1.250 meter lang en slingert tussen het bovenste en onderste deel van het park. Daarbij gaat hij zelfs over en onder de bekende roltrappen van Universal door.

Instappen gebeurt in een loodsachtige hal met graffiti-kunst, waarna treinen met vier auto’s vertrekken. Voor solo-bezoekers is er ook een single rider-rij. De attractie moet deze zomer openen. Kortom: helemaal Fast & Furious, maar dan zonder verkeersboetes.