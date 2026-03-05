Waarom Bottas toch NIET met een straf aan het F1-seizoen begint

Bottas moest eigenlijk nog een straf uit 2024 inlossen.

Zo nieuw als het Formule 1-team van Cadillac is, zo oud zijn de coureurs binnen het team. General Motors trommelde de gepensioneerde Sergio Pérez en Valtteri Bottas op om voor het Amerikaanse F1-team te gaan rijden. Leuk nieuws voor beide mannen, al leek het erop dat Bottas zou beginnen met een vijf-plekkenstraf.

Dat heeft te maken met een incident en de tot nu toe laatste F1-race van Bottas, de GP van Abu Dhabi 2024. De Finse coureur reed destijds voor Sauber. Zo’n beetje halverwege de race wordt Bottas ingehaald door Magnussen op het lange rechte stuk. Bij het remmen voor een haarspeldbocht blokkeert Bottas zijn rechtervoorwiel, komt zijn Sauber niet tijdig tot de juiste snelheid en beukt hij vol in op de onfortuinlijke Magnussen. ”Is dat niet fantastisch?”, vraagt Magnussen zich hardop en sarcastisch af.

Bottas werd bestraft voor deze torpedo-actie, maar heeft die straf nooit ingelost. Vandaag, precies 452 dagen later, staat daarom het bonnetje nog steeds open. Daarom heerste er de verwachting in de paddock dat Bottas zijn comeback in de F1 zou beginnen met een gridstraf. Daar ging de coureur zelf ook vanuit. Hij grapte er zelfs al over bij een fotoshoot in Bahrein.

Toch geen straf voor Bottas

De Formule 1 blijkt echter in een coulante bui te zijn. Tijdens de persconferentie van vandaag maakt Bottas bekend dat de straf is geseponeerd. ”Blijkbaar is het [de straf red.] verdwenen dankzij wat nieuwe regels, dus geen gridstraf”, vat Bottas kort en bondig samen. Dat zien we in een Instagram-post van de F1 zelf.

Die regel is artikel B2.5.4. Hierin staat: ”Geklasseerde coureurs die in de afgelopen twaalf maanden maximaal 15 onuitgevoerde gridstraffen voor de race hebben gekregen, krijgen een tijdelijke startpositie toegewezen die gelijk is aan hun kwalificatieklassering plus de som van hun onuitgevoerde gridstraffen.” Aangezien de straf van Bottas werd opgelegd vóór het verstrijken van de termijn van 12 maanden, hoeft hij deze eerder opgelegde straf niet uit te zitten. De zaak is kortgezegd verjaard.

Het wil echter niet zeggen dat Bottas helemaal achteraan start. F1-experts vermoeden een moeilijk begin voor Cadillac en geregeld kwalificaties die stranden in Q1. Logisch ook als je als nieuw team in de sport stapt. Het zal de lach van Bottas’ gezicht voorlopig niet doen verdwijnen. En zo zien we het herboren lachbekje graag.

F1-schorsing aanstaande?

Wie extra moet opletten voor een straf is Haas-coureur Oliver Bearman. Het F1-strafpuntenregelement loopt ook gewoon door. Daarin staat Bearman bovenaan met 10 strafpunten. Bij 12 punten ben je een race geschorst. Die twee punten kan hij al krijgen voor een botsing of te heftig iemand van de baan duwen.

De punten vervallen per vergrijp één jaar na dato. De eerste strafpunten gaan er bij Bearman bijvoorbeeld pas op 23 mei 2026 van af. Max Verstappen zit voorlopig veilig met 3 strafpunten die alle drie verlopen op 1 juni 2026. Verstappen kreeg alle drie de punten voor zijn aanrijding met Russell in Spanje.

