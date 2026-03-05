Volkswagen ID.Buzz 2022-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen ID.Buzz 2022-heden.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies een auto die je niet persé hoeft te kopen als gebruiksvoorwerp, of als werktuig, nee dit is een fashion statement. In de jaren ’50 was het merk één van de eerste met een compacte bedrijfsauto die allerlei doeleinden kon vervullen. Het was in eerste instantie een bedoeld als werktuig. Echter, naast busjes maakte Volkswagen ook personenuitvoeringen.

En die werden legendarisch zonder dat VW daar zelf invloed op had. De auto werd het symbool voor de hippie-beweging in de jaren ’60. Ondanks dat er nieuwere generaties Transporters kwamen, bleven met name de eerste twee generaties populair en tegenwoordig zijn ze bijzonder prijzig. Volkswagen heeft erg vaak gedacht om dit idee alsnog uit te buiten. Met de Kever naar New Beetle hebben ze dat uitstekend gedaan.

Dat Volkswagen ‘zin’ heeft in een dergelijke opleving voor de bedrijfswagen c.q. MPV blijkt wel in 2001. Dan toont Volkswagen namelijk de Microbus Concept. De auto combineert net als de VW Beetle het bekende lijnenspel in een modern jasje. Onder de kap huist de bekende 3.2 liter VR6 met ongeveer 230 pk in dit geval. Natuurlijk, de centrale uitlaat, grote velgen en simplistisch interieur zijn niet direct geschikt voor productie, maar de Microbus toont verder als een productiemodel. Met andere woorden: er zijn weleens wildere concept-auto’s in productie gegaan.

Toch gebeurt dat niet. Er volgen wel nog andere studiemodellen. Na jaren van conceptmodellen en plannen verscheen de ID. Buzz uiteindelijk in 2022 als productiemodel. Dik 20 jaar na de eerste concept dus. Het ontwerp grijpt duidelijk terug naar het verleden: een korte neus, een grote voorruit, opvallende kleurencombinaties en een vriendelijke uitstraling. Tegelijk is het een moderne auto met strakke lijnen, LED-verlichting en een interieur vol digitale technologie. En volledig elektrisch!

Volkswagen noemt de bus ID.Buzz. Dat is op zich vrij logisch, want de nieuwe elektrische auto’s van Volkswagen hebben de ‘ID’-naam, denk aan de ID.3, ID.4 en ID.5. De ID. Buzz is het busje waarvan zowel een bedrijfswagen-uitvoering als personenversie moet komen.

De bedrijfswagenversie heet ID Buzz Cargo. Deze heeft een laadcapaciteit van 800 kilogram. Dat is niet extreem veel. Bij een elektrische auto heb je nu eenmaal te maken met zware batterijpakketten. De productie wordt aangekondigd van zowel de personen-versie als de bedrijfswagen. Na 21 jaar, in 2022, na diverse concepts, heeft Volkswagen dan ein-de-lijk een productieversie van de concept in de showrooms staan met de Volkswagen ID. Buzz.

Omdat de EV gepositioneerd staat op het MEB-platform deelt de ID. Buzz veel technische componenten met bijvoorbeeld een ID.3 en ID.4. De EV is in eerste instantie uitgerust met een 77 kWh groot accupakket. Volkswagen spreekt over een actieradius van ruim 415 kilometer. In de basis is de ID. Buzz een achterwielaandrijver. Later komt er een versie met een kleiner 59 kWh batterij, de 77 kWh batterij wordt in 2024 ingewisseld voor een exemplaar met 79 kWh en er komt een 86 kWh versie die tot 485 kilometer ver komt. Een 4Motion GTX doet ook zijn intrede.

Het accupakket is in circa 30 minuten van 5% tot 80% te laden. Aan boord van de Volkswagen ID. Buzz is er plek voor vijf inzittenden. De bagageruimte bedraagt 1.121 liter. In 2024 komt er een versie met een lange wielbasis waar maximaal zeven mensen in kunnen.

Standaard komt de ID. Buzz met een 10-inch infotainmentscherm. Optioneel is een 12-inch scherm mogelijk. Verder zijn er tot zeven USB-poorten aan boord, zodat alle inzittenden naar hartenlust de smartphone kunnen opladen onderweg.

De draaicirkel van de Volkswagen ID.Buzz bedraagt 11,09 meter.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen ID.Buzz 2022-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Volkswagen ID.Buzz 2022-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

First things first: wat is het een snoepie! Alles wat hierna nog volgt moet je in dat perspectief zien. Ja hij laadt niet als snelste, ja hij komt niet altijd het verste, ja er zijn softwareproblemen… Maar… Het is wel een ID.Buzz! Zoek een mooi exemplaar uit, het liefst in een two-tone uitvoering, en geniet.

De Volkswagen ID.Buzz is er dus in een korte en een lange versie. Die LWB, long wheel base, versie is er pas sinds 2024, dus als je die wil zit je vast aan een jongere occasion. De auto is vrij breed, dus let op bij scherpe bochten in bijvoorbeeld een parkeergarage. Vraag maar aan @nicolasr… Door alle ramen is het zicht rondom goed.

Over die ruiten gesproken. Check de voorruit goed op sterren en scheuren. De rechtopstaande voorruit blijkt erg gevoelig voor steentjes en beschadigingen. We komen online eigenaren tegen die al aan voorruit nummer drie bezig zijn. Let bij het vervangen erop dat een specialist dat doet, want alle camera’s en sensoren moeten opnieuw gekalibreerd en ingesteld worden. Secuur klusje.

We komen wat klachten online tegen over de schuifdeuren. Die zouden niet altijd makkelijk in één keer willen sluiten. Optioneel zijn ze ook elektrisch, dan is het met een druk op de knop gepiept. Het kinderslot op de schuifdeuren is elektronisch en daar waren technische problemen mee. Er is een software-update voor geweest, maar is dat voor jouw Volkswagen ID.Buzz occasion belangrijk, check dan voor de zekerheid de werking.

Let even op. Een dode hoek waarschuwingssysteem is niet altijd standaard. We lezen online terug dat de spiegels vooral hoog zijn en niet breed. Geen gebogen glas, dus goed afstellen anders kun je niet voldoende in je dode hoek kijken.

Als we kijken naar het interieur dan is men over het algemeen positief over de stoelen. Ook de standaardstoelen. Check wel even de bekleding van de achterbank. Die zit met een kliksysteem vast, maar laat nog wel eens makkelijk los. Check op beschadigingen.

Voor extra opbergruimte wordt de BuzzBox geroemd. Niet standaard, maar pas precies tussen de voorstoelen. Het is een uitneembare, multifunctionele middenconsole voor de Volkswagen ID. Buzz, ontworpen om opbergruimte te bieden tussen de voorstoelen. Dit handige opbergvak bevat lades, een ijskrabber en een flesopener. Het is eenvoudig te verwijderen en te plaatsen door middel van een knop aan de achterzijde. Ook achteraf aan te schaffen, maar tof als ie al in je Volkswagen ID.Buzz occasion hebt zitten.

De schuifregelaars voor volume en dergelijke zijn in de eerste jaren niet verlicht. Een klacht die ook veelvuldig is geuit bij bijvoorbeeld de ID.3. Volkswagen heeft geluisterd naar zijn klanten. Wil je een ID.Buzz met verlichte volumeregelaars zoek dan een exemplaar dat minimaal van eind 2024 is. De lange wielbasis versie heeft altijd de verlichting aan boord, want die kwam in 2024 beschikbaar.

Als we het over het interieur hebben, in de Verenigde Staten zijn er 5.600 exemplaren teruggeroepen wegens een te brede achterbank. De derde zitrij was namelijk te breed voor de twee gordels die er gemonteerd waren. Er paste nog een derde persoon op, maar daar was dan geen gordel voor. Dat moest dus aangepast. Niet relevant voor Nederland, maar wel een mooi verhaal.

Onderstel

De Volkswagen ID.Buzz staat op het modulaire MEB-platform, net als de Volkswagen ID.3 en ID.4. Het is wel aangepast natuurlijk met extra veerspanning en demping om het hoge gewicht bijna 2.500 kilogram te dragen. Hij heeft een McPherson-vooras en multilink achterwielophanging.

De Volkswagen ID.Buzz heeft standaard aandrijving op de achterwielen. Vanaf 2024 vind je ook de ID.Buzz 4Motion GTX met aandrijving op alle vier de wielen. De auto heeft een zeer kleine draaicirkel en ligt als een blok op de weg. Kan ook niet anders, met al dat gewicht van de batterij in de bodem. De Cargo versie heeft nog weer een ander onderstel vanwege meer laadvermogen.

Standaard zitten er 19 inch wielen onder de ID.Buzz, maar groter is optioneel. Dus kijk goed in het aanbod van de Volkswagen ID.Buzz occasion naar wat je mooi vindt. Doordat de auto zo breed is, is een hoge stoeprand raken zo gebeurd. Even goed op velgenschade checken dus.

Voor en achter hebben de banden niet dezelfde breedte. Hou er dus rekening mee dat je die niet kunt omwisselen.

Wil je met je Volkswagen ID.Buzz occasion een caravan of vouwwagen trekken? Let dan even op het trekgewicht. Het maximale geremde trekgewicht is 1.000 kilogram. Heb je meer nodig? Ga dan op zoek naar de 4Motion GTX, die heeft een maximaal geremd trekgewicht van 1.800 kilogram.

Aandrijflijn

Zoals al eerder aangegeven is de ID.Buzz standaard voorzien van achterwielaandrijving. Er is ook een vierwielaangedreven versie met een extra elektromotor op de vooras. Die vierwielaandrijving helpt ook zeker in het weggedrag en de wegligging van de ID.Buzz. Zeker een aanrader.

Elektronica

Volkswagen en elektronica. Daar is altijd wel wat over te melden. Ook bij de ID.Buzz. Schermen die op zwart gaan, softwarematig geblokkeerde deurgrepen van de schuifdeuren, kindersloten die er vanzelf op en af gaan… we zien het allemaal voorbijkomen. Zou allemaal opgelost moeten zijn met software-updates.

Wat betreft het infotainment komen we hier veel dezelfde problemen tegen als bijvoorbeeld in de Volkswagen ID.3. Probeer vooral de bluetooth verbinding van je telefoon met het systeem uit. Verbindt de telefoon soepel en start de Appel CarPlay of Android Auto goed op. Dit werkt niet altijd vlekkeloos. Eigenaren ervaren het infotainment soms als traag en het wil nog wel eens haperen.

Laten we het nog eens extra benoemen hier. Check of je Volkswagen ID.Buzz de laatste softwareversie aan boord heeft! Er is heel veel in de software aangepast om problemen te verhelpen. Kan gewoon “over-the-air”.

Motoren

Motorisch dan. De elektromotor zit standaard op de achteras, bij de 4Motion heb je er nog eentje op de vooras. Over de elektromotoren zelf komen we nagenoeg geen aandachtspunten tegen. Die techniek is ook een stuk minder complex dan bij brandstofmotoren.

Jullie willen altijd iets weten over verbruik. Gemiddeld genomen lijkt de ID.Buzz dat best oké te doen. Als we de 77 kWh batterij versie nemen, dan heeft die een WLTP actieradius van 415 kilometer. De fameuze 3/5 regel van @Wouter betekent dan een actieradius in de praktijk van zo’n 250 kilometer. Als we kijken wat gebruikers online zeggen over hun verbruik, lijkt de auto het ietsje beter te doen. De eerste exemplaren hadden allemaal deze batterij, dus hier is het meeste over te vinden. Tegen de 300 kilometer lijkt bij normaal gebruik goed haalbaar. In winterse kou kom je wel uit bij die 250 kilometer.

Wat betreft batterij degradatie. Bij een EV neemt de capaciteit van de batterij langzaam af. Reken op twee procent voor de eerste 1,5 jaar en vervolgens zo’n één procent per jaar. Dat gaat ten koste van je actieradius. Eén en ander is ook afhankelijk van hoe zwaar je zo’n batterijpakket belast en hoeveel kilometer je rijdt. Maar goed de getallen zijn gemiddelden. Wil je zekerheid bij de aanschaf van een Volkswagen ID.Buzz occasion, dan is het altijd een goed idee om een batterijcheck te laten doen. Dan weet je waar je aan toe bent.

Elektrisch

ID.Buzz 59 kWh, 170 pk, actieradius 331 km (vanaf 2022)

ID.Buzz 77 kWh, 204 pk, actieradius 415 km (tot 2024)

ID.Buzz 79 kWh, 286 pk, actieradius 459 km (vanaf 2024)

ID.Buzz 4Motion GTX, 79 kWh, 340 pk, actieradius 421 km (vanaf 2024)

ID.Buzz 86 kWh, 286 pk, actieradius 485 km (vanaf 2024)

Aanbod Volkswagen ID.Buzz 2022-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen ID.Buzz 2022-heden is er te vinden. Op dit moment is het aanbod nog beperkt, slechts 12 stuks staan er te koop. Dat begint bij een Volkswagen ID.Buzz Pro 8 Intro met de 77 kWh batterij. Nog geen 40 duizend kilometer ervaring en te koop voor 41.999 euro. De duurste is een spiksplinternieuwe GTX met de 86 kWh batterij, vierwielaandrijving en te koop voor 85.800 euro.

Voor het totale aanbod van de Volkswagen ID.Buzz 2022-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Volkswagen ID.Buzz Pro Advantage met een 77 kWh batterij uit 2023. Die mochten we lenen bij Pon Center Barneveld.