Nieuwe Ferrari kopen? Jammer, wachttijd loopt hard op!

Lekkerste wat er is: een nieuwe Ferrari kopen, maar de wachttijd is niet zo snel als de auto zelf.

De nieuwe geur van een auto is met niets te vergelijken. Voor de eerste keer de portier open doen, de deur sluiten en heerlijk op de nieuwe stoel zitten. De geur opsnuiven van de auto is het volgende wat je doet. En zeg nou eerlijk: dat is toch geweldig? Het is nog beter als je dit kan doen in je eigen nieuwe Ferrari. Maar er zijn wat hobbels op de weg.

Wachttijd nieuwe Ferrari

Nou, niet voor het Italiaanse automerk zelf want de verkopen gaan gewoon goed. Ferrari heeft een recordorderboek voor zijn modellen tot volgend jaar. Dit zei John Elkann, voorzitter van het bedrijf, recent tegen de aandeelhouders van de sportwagenfabrikant tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. Dit keer was dit overigens in Amsterdam.

Elkann zei dat de twee nieuwste modellen van het Italiaanse bedrijf, de 296 GTS plug-in hybride auto en de Purosangue vierzitter, zijn productportfolio een boost hebben gegeven, “met een recordaantal bestellingen tot ver in 2024”. Bestel je dus een nieuwe auto, dan moet je even wachten. Toch lullig als je zulke bedragen moet neertellen voor een auto. Maar ja, more money more problems.

Nieuwe modellen

Het merk met het paard heeft tussen 2023 en 2026 maar liefst 15 nieuwe modellen beloofd. Italianen beloven vaker wel wat, maar dit is wel heel ambitieus. We zijn benieuwd of het gaat lukken, maar er komen dus sowieso nieuwe modellen. Wat altijd spannend is bij Ferrari. Er zal ook een model komen die volledig elektrisch is. Ja, zelfs Ferrari ontkomt er niet aan.

Het bedrijf heeft eerder gezegd dat het elektrificatie zal nastreven, maar niet direct de verbrandingsmotor bij het grof vuil zet. Het merk is dan ook groot voorstander om auto’s te laten rijden op e-brandstoffen. De Chief Executive Benedetto Vigna is van mening dat e-brandstoffen de levensduur van de verbrandingsmotoren zullen verlengen. Dat hopen wij ook van harte.

Voor een bedrijf als Ferrari is het dus goed nieuws dat de Europese Unie dit heeft goedgekeurd. De toekomst ziet er rooskleurig uit, zeker als er al zoveel bestellingen binnen zijn. Bestel jij een nieuwe Ferrari, dan moet je dus geduld hebben. Maar ach, dan duurt de voorpret weer wat langer.