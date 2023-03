BREEK: EU stemt in met verbrandingsmotor na 2035

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De EU stemt namelijk in met de verbrandingsmotoren, ook na 2035.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat geldt niet alleen voor de plankton die ooit tot olie is verworden in de grond van de zandbak. Het geldt ook voor politieke akkoorden, afspraken en koehandeltjes. Zo wilde de EU de auto met verbrandingsmotor afschaffen vanaf 2035. Alles moet en zal namelijk elektrisch worden.

Maar…door de realiteit van de dag, een oorlog in Oekraïne, een chiptekort en de naweeën van Corona, voelt de Duitse industrie de strain. Je kan wel principes hebben, maar er moet ook brood op de plank. En dus drong men op het laatste moment, samen met Italië, toch aan op uitzonderingen.

De Duitsers stellen dat auto’s op synthetische brandstof ook een bijdrage kunnen leveren aan een schonere wereld. Bovendien kunnen de grote Duitse giganten dan hun producten blijven afzetten en expertise uitnutten. Op zich heeft men een punt. Vooral omdat de stroom waar EV’s op ‘lopen’ meestal ook niet brandschoon is.

De EU was not amused, maar heeft na het ‘Nein’ van Duitsland nu bakzijl gehaald. Ons aller Frans Timmermans maakt vandaag samen met de Duitse Minister van Transport bekend dat er een akkoord is bereikt. Onder dit akkoord, mogen verbrandingsmotoren ook na 2035 nog geleverd worden in auto’s, mits deze (alleen) lopen op synthetische brandstof. Goed nieuws dus voor iedereen die bulderende Porsche’s, Ferrari’s, Lambo’s et cetera een warm hart toedraagt. Dankjewel Duitsland dus. En nu jullie toch bezig zijn; doe ook even die fietsen terug.