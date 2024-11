Nieuwe Ferrari: herken Charles Leclerc in Monaco

Charles Leclerc spotten in Monaco doe je eenvoudig met zijn nieuwe auto.

Een auto van de zaak uitkiezen is toch een leuk moment. Hoe meer keuze je hebt, hoe meer je de tijd neemt om erover na te denken. Zulke leuke keuzes voorgeschoteld krijgen als Charles Leclerc is er dan niet bij. Tenminste, ik ga er niet vanuit dat je werkgever je de keuze geeft om Ferrari te rijden.

Regelmatig mag de Scuderia-rijder een nieuwe auto van de zaak uitkiezen. Helemaal naar eigen smaak samengesteld. Ik denk dat Batman de favoriete held is van de Monegask, want zijn auto’s zijn doorgaans zwarter dan zwart uitgevoerd. Zo ook de nieuwe auto van Charles Leclerc.

De F1-coureur heeft deze week de sleutels in ontvangst genomen van zijn Tailor Made Ferrari SF90 XX Stradale. De merkdealer in Monaco verzorgde de levering. Net als zijn Daytona SP3 is het een mat zwarte auto met rode details. Eenvoudig te herkennen, mocht je een keer in Monte Carlo zijn.

De SF90 XX Stradale is de meest hardcore variant van de SF90. Je had de Challenge Stradale voor de 360, de Scuderia voor de 430, de Speciale voor de 458 en de Pista voor de 488. Ze verzinnen telkens weer een nieuwe naam voor de hardcore straatmodellen bij Ferrari en voor de SF90 Stradale werd het XX.

Het is zeker niet de enige Ferrari waar je Charles Leclerc in kunt spotten, de inwoner van Monaco heeft natuurlijk meer dan één auto. Deze zomer kwam de coureur nog in het nieuws door een kleine botsing in zijn Purosangue.

Leclerc komt de winter wel door in zijn nieuwe Ferrari van de zaak, lekker toch zo’n SF90 XX Stradale. De specificatie is misschien wat aan de saaie kant, maar dat kan Charles waarschijnlijk niets schelen. Hopelijk krijgt hij niet Max Verstappen achter zich in het verkeer. Dan gaat de Nederlander weer mopperen dat Charles door moet rijden.