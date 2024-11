Dronkenlap ontsnapt op miraculeuze wijze aan de dood

Zie jij welke auto hier doormidden is gescheurd?

Bij een gigantische crash zoals deze hierboven is een referentie naar Final Destination nooit ver weg. Maar waar de acteurs in de filmreeks het vaak moeten ontgelden, heeft de 18-jarige bestuurder van de auto hierboven meer geluk. Sterker nog, hij heeft geen hulp nodig om uit het wrak te komen.

Het ongeluk vond plaats in het Australische Baulkham Hills. Het politiekorps onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Wat wel zeker lijkt, is dat de botsing op hoge snelheid gebeurde. Het neusje van de andere betrokken auto ziet er namelijk flink ingedeukt uit. De bestuurder van deze moest overigens wel naar het ziekenhuis gebracht worden.

Ben je er al aan uit wat voor auto het is die bijna in tweeën is gehakt? Tip: de derde foto in de galerij hierboven geeft een behoorlijk grote hint. Wie aan een Mazda 6 van de eerste generatie dacht, verdient een Autoblog-strandlaken. Waar de rest van de sedan is gebleven, is een raadsel. Het gedeelte vanaf de vloer tot aan de achteras en achterbumper is spoorloos.

De politie hield een alcoholcontrole bij de Mazda-rijder. Hieruit bleek dat hij twee keer zoveel alcohol in zijn bloed had als toegestaan. Zijn rijbewijs is voorlopig ingenomen. De geluksvogel mag zichzelf gaan verantwoorden tegenover de rechter. Hij riskeert een boete van omgerekend ongeveer €1.300, een rijverbod van een jaar en een celstraf die kan oplopen tot negen maanden. Wat de straf ook mag zijn, de tiener mag God op zijn blote knietjes bedanken dat hij er nog is.

Foto credit: The Hills Police Area Command