Breng je E46 Touring naar het slachthuis en krijg 1.200+ pk

Heiligingsschennis of tof project?

De SEMA-show in de Verenigde Staten staat bol van de krankzinnige tunerbakken, bijzondere uitbreidingspakketten en een horde aan restomods. Her en der zijn er nog interessantere creaties te vinden op de show. Misschien wel het dikste creatie is nog geen creatie. Het idee van de Strickland Motor Co. is deze BMW E46 3-serie Touring met een V8.

Het bouwsel heet de Strickland SpeedWagon R. Op het onderstel van de E46 zet de start-up een nieuwe koets. Deze carrosserie moet op het getekende exemplaar op de foto’s lijken. Daarnaast ruilt Strickland de Duitse krachtbron in voor een LS V8. Het blijven natuurlijk Amerikanen. En voor de liefhebbers: het vermogen gaat via een zestraps handbak naar de achterwielen!

Specificaties van de BMW E46 Touring met V8

Strickland heeft grote plannen voor de omgebouwde Bimmer. De eerste versie moet de SpeedWagon R gaan heten. Deze krijgt een 506 pk sterke V8-motor die 744 Nm aan koppel genereert. Da’s toch even anders dan de vier- en zes-in-lijntjes die in de E46’s die standaard in de E46’s liggen. Die nieuwe krachtbron moet gaan zorgen voor een 0 naar 96 km/u tijd van 3,6 seconden.

Maar dat is nog niet genoeg. Met de VelociWagon zet het bedrijf een extra stap. Deze versie krijgt een twinturbo-V8 die er 1.241 pk en meer dan 1.300 Nm uit pompt. 0-96 km/u gaat in 2,4 seconden. In een E46 Touring! Mochten er genoeg van deze SpeedWagons verkocht worden, dan schakelt het bedrijf bij met een goedkopere V6- en V8-variant.

Wat kosten deze stationwagons?

Als alles goed verloopt, hoopt het bedrijf ergens tussen 2025 en 2026 de eerste exemplaren van de SpeedWagon R op te leveren. Deze versie krijgt een vanafprijs van $150.000 (omgerekend ongeveer €140.000). De ruim 1.200 pk sterke VelociWagon wordt op maat gemaakt en is dan ook een stukje duurder. De prijzen starten bij omgerekend ongeveer €420.000. Van dat geld kun je ook een nieuwe M3 Touring met alle opties die je wilt voor jezelf kopen en een XM Label Red voor je partner kopen. Mochten de goedkopere versies er komen, dan gaan deze voor minder dan een ton.