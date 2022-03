Nieuwe Fiat 500X Hybrid kost een bom duiten

Fiat neemt trots afscheid van de ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor met de 500X Hybrid. Maar daar staat wel een prijskaartje tegenover.

In een grote stap bewegen naar volledig elektrisch doen maar weinig automerken. Veel gebruikelijker zijn tussenstapjes. De eerste stap is stoppen met een verbrandingsmotor die het helemaal alleen moet doen en kiezen voor een mild hybride constructie. Fiat doet dit nu ook met de introductie van de 500X Hybrid. De consument moet daar wel de portemonnee voor trekken.

Want de vanafprijs van de goedkoopste Fiat 500X lag voorheen op zo’n 25 mille. Deze 500X Hybrid, de nieuwe instapper dus, kost je minimaal 30.990 euro of 449 euro per maand in de private lease. Een prijsstijging van een dikke 5.000 euro dus. De auto mag dan zuiniger zijn, voor 5.000 euro kun je best veel benzine kopen.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid komt met een 1.5 turbomotor en een 48-volt elektromotor. Je hebt altijd een automaat op dit model. De verbrandingsmotor levert 130 pk en 240 Nm aan koppel. Je kunt ook daadwerkelijk elektrisch rijden met deze hybride. Fiat zegt dat de BSG (belt start generator) elektromotor ervoor zorgt dat je elektrisch vanuit stilstand vertrekt tot een snelheid van 20 km/u en een maximum van 3 kilometer. Het systeem kan zichzelf opladen bij het remmen.

Ook nieuw is dat iedere Fiat 500X altijd optioneel een cabrio kan zijn. Iedere uitvoering heeft nu toegang tot de Dolcevita optie. Daarmee krijg je een 500X met een elektrische kap die open of dicht kan. Het dakje komt in de kleuren zwart, grijs of rood. Fiat verwacht de nieuwe 500X 1.5 Hybrid 130 DCT medio mei bij de dealer.