Porsche 996 Classic Club Coupe met Mezger is ultieme 996

We hebben de ultieme 996 gevonden. Het is in dit geval de Porsche 996 Classic Club Coupe. Wat een plaatje!

Zoals je weet zijn bij Porsche niet vies van variaties op een thema. Met name bij de 911 zijn er ontelbaar veel verschillende smaakjes. Maar nu wordt het nog erger, want Porsche komt zelfs met smaakjes van Porsches die niet meer in productie zijn. Het resultaat is deze Porsche 996 Classic Club Coupé.

Het is in feite een restomod, maar dan anders. Zoals kenners weten, is de 911 van de 996-generatie stiekem degene die je moet hebben. Niet alleen vanwege de behapbare prijs, maar ook de fantastische besturing en rijeigenschappen. Toegeven, het faucht niet zo lekker als een luchtgekoelde 993 en een 997 is aanzienlijk moderner en volgens velen wat fraaier.

Porsche 996 Classic Club Coupé

Maar met het geld dat je bespaart, kun je je 911 dus wel even mooi aankleden. In dit geval is de Porsche Club of America aan de slag gegaan. Het resultaat is de Porsche 996 Classic Club Coupé.

In principe lijkt het een vrij eenvoudige restomod te zijn. Fuchs-wielen, ducktail-spoiler en wat strepen. Klaar!

Maar nee, er is echt serieus werk van gemaakt. De basis is een 996 Carrera uit 1999. Qua uiterlijke wijzigingen is duidelijk dat de auto geïnspireerd op de 911 Sport Classic (997) uit 2009. Dat model is in de VS nooit geleverd, dus op deze manier hebben ze hun eigen uitvoering.

Fuchs-wielen

De auto is zoals gezegd voorzien van een ducktail-spoiler, en Fuchs-velgen. Die velgen maakt Fuchs tot op de dag van vandaag en kun je voor je de 996 en 997 bestellen.

Ook het Double Bubble roof is aanwezig. Verder zien we de voorspoiler en skirts van de GT3. Bij de stickers, remmen en wielen zijn er Club Blau-kleurige accenten.

Motor Porsche 996 Classic Club Coupé

En daarmee zijn we aanbelandt bij het echt coole gedeelte van de auto: onderhuids is er enorm veel aangepast. Met deze 996 hoef je niet bang te zijn voor IMS en dergelijke issues. De 3.4 boxer is vervangen door de 3.6 liter Mezger zescilinder-boxermotor uit de 996 GT3 facelift.

Dat betekent dus 381 pk bij 7.400 toeren en een maximum koppel van 385 Nm bij 5.000 toeren. Maar er is meer! Ook de remmen, transmissie en onderstel zijn afkomstig van de 996 GT3! Het is ook geen zelfbouw-project, Porsche heeft de auto zelf in Zuffenhausen omgebouwd.

Interieur

De Club Blau-kleur zien we ook terug in het interieur. Zo zijn de stiksels in het blauw. De deurpanelen en stoelen zijn opnieuw bekleed, waardoor het geheel een fabrieksnieuwe indruk maakt.

In het interieur zien we ook de officiële Porsche Apple Carplay unit die Wouter ook in zijn 911 heeft. We zullen zo bij de vrijdagmiddagborrrel even checken of die GT3-aandrijflijn ook op zijn Porsche 911 Carrera van Wouter kan.

Image & videocredit: Porsche Club of America.

