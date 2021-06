Nieuwe generatie Land Cruiser is afgevallen (en stoerder) - Autoblog.nl

Dat niet alleen, de compleet nieuwe generatie Land Cruiser is ook nog eens moderner dan ooit.

Het is misschien wel de beste auto ter wereld, de Land Cruiser. Als het gaat om betrouwbaarheid en terreinvaardigheid zijn er maar weinig auto’s die beter scoren. Goed nieuws: Er is nu een compleet nieuwe generatie Land Cruiser! Ondanks dat de ‘300’ (zo heet deze generatie) er precies zo uit ziet zoals je verwacht, is er een hoop nieuw, aldus de Japanse autobouwer.

We beginnen met het onderstel. Ook de Land Cruiser staat namelijk op een variant van het TNGA-platform. Hoe we dat precies moeten interpreteren is onduidelijk. We zien namelijk duidelijk diverse afbeeldingen van een ladderchassis. Dat TNGA is dus een heel ruime verzamelnaam. Dat de Land Cruiser op een ladderchassis staat is logisch: deze Toyota is nog een echte SUV, géén crossover. De auto heeft ook altijd lage gearing, vierwielaandrijving en drie differentiëlen (die je kunt locken). Hiermee kun je serieus uit de voeten, ongeacht de ondergrond.

Motoren Land Cruiser 300

Qua motoren is de nieuwe generatie Land Cruiser een stuk moderner geworden. De wat verouderde 5.7 V8 (benzine) en 4.5 V8 (diesel) zijn vervangen door twee V6’en. De eerste is een 3.5 V6 met twee turbo’s, goed voor 409 pk en 650 Nm. Ondanks dat Toyota aangaf gestopt te zijn met diesels, is er een compleet nieuwe 3.3 V6 ontwikkeld met 305 pk en 700 Nm. De transmissie voor de benzinemotor is een tientrapsautomaat, die van de zelfontbrander moet nog worden bevestigd. De benzineversie gaat in 6,7 seconden van 0-100 km/u. Het is dus ook nog de snelste Land Cruiser aller tijden.

Gewicht nieuwe generatie Land Cruiser

Deze donwsizing is natuurlijk relatief, maar zeker welkom. De Land Cruiser heeft nu meer trekkracht dan voorheen. Dat terwijl de auto ook nog eens lichter is geworden. Afhankelijk van de uitvoering is de gewichtsbesparing van de nieuwe generatie Land Cruiser zo’n 200 kilogram. Ook is het zwaartepunt lager dan voorheen. De ‘300’ moet aanzienlijk beter rijden, zowel op het asfalt als in het terrein. Daarnaast zegt Toyota dat de nieuwe Land Cruiser aanzienlijk zuiniger is.

Interieur

De meeste stappen heeft Toyoa echter gezet in het interieur. Dat was nogal basic en zwaar verouderd. Het is nog altijd functioneel in de nieuwe generatie Land Cruiser, maar het is aanzienlijk moderner. Denk aan Apple CarPlay (en Android Auto), draadloze laadfunctie voor smartphone, 360-graden camera en mogelijke opties als een enorm 12,3-inch scherm, heads-up display, elektronisch verstelbaar stuurwiel en een vingerafdruk-scanner. Dat had de tweede generatie Audi A8 (D3) ook al, zonder succes overigens.

Levering Land Cruiser 300

Mocht je een nieuwe generatie Land Cruiser voor de deur willen hebben, is er slecht nieuws. Het model komt niet naar Nederland. Of naar Europa. Sterker nog, zelfs in de VS gaat dit model niet verkocht worden. Voor nu is alleen Rusland en het Midden-Oosten aangekondigd.

De levering van de Land Cruiser 300 start al deze zomer