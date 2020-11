Nieuwe Honda Civic neemt afscheid van lelijkheid - Autoblog.nl

De nieuwe Honda Civic zegt vaarwel tegen geforceerde lelijkheid. Maar echt saai is ‘ie nog niet, toch?

Met auto’s kun je aan het design van de auto zien uit welke tijd deze komt. Glorieuze vormen, briljante proporties en legendarisch fraaie lijnenspel? Jaren ’60. Veel te vierkant? Jaren ’80. Veel te rond? Jaren ’90. Helaas gaat de periode van 2010-2020 niet in als een periode waarin subtiel design werd toegepast.

Futuristisch en complex

Honda paste voor de Civic sinds 2006 namelijk bijzonder futuristisch en complex design toe. Echt mooi was het model niet, herkenbaar wel. De overdaad aan lijntjes, lijntjes, nep-griles, nep-uitlaten en details maakte het geen design-wonder.

Gelukkig wisten veel mensen dat de Civic alsnog een puike auto was, waardoor de Japanners de auto wereldwijd goed konden verkopen.

Nieuwe Honda Civic

Maar voor de aanstaande tiende generatie gooit Honda het roer om. De nieuwe Honda Civic wordt namelijk zowaar een fraaie auto! Dat kunnen we namelijk zien door de Honda Civic Prototype te aanschouwen.

Ondanks de naam ‘prototype’, kun je zien dat deze auto zo goed als klaar is. Wat opvalt is dat de vooruit verder naar voren staat (voor beter zicht) en de buitenspiegels zijn wat naar achteren verplaatst.

Lease-wieltjes

De voorzijde van de nieuwe Civic is ook minder druk dan voorheen. Dat niet alleen, de grille is ook kleiner. Verder is de spoorbreedte achter gegroeid en is er een spoilerlip gemonteerd op de kofferbak.

Dankzij de relatief grote wielen en oranje lak, lijkt het nog enigszins een opvallende auto te zijn, maar met in het zilvergrijs met kleine lease-wieltjes is de nieuwe Civic bijna een onopvallende verschijning.

Interieur nieuwe Honda Civic

Ook in het interieur is Honda aan de slag gegaan. Het is nu veel strakker en cleaner dan voorheen. Voorheen had je het idee in een soort space-shuttle te zitten. Binnenkort zit je weer gewoon in een modale Japanse C-segment sedan.

Het 9-inch infotainment systeem is verbeterd en is logischer om te bedienen. Ja, sedan. De Civic wordt verkocht in allerleir vormen. In Nederland krijgen we de vijfdeurs hatchback en de liftback.

Motoren nieuwe Honda Civic

Dan de motoren. Daar is nog niets over losgelaten. Wel is er een nieuwe Honda Civic Type-R bevestigd. Deze zal met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijk zijn voorzien van een hybride aandrijflijn.

De vorige Civic kwam nog uit Swindon (Verenigd Koninkrijk), nu deze fabriek dicht gaat, wordt de hatchback voortaan gebouwd in Greensburg, Indiana. De andere varianten gaan gebouwd worden in Ontario (Canada) en Japan. Of de Civic naar Europa komt is hoogst onzeker.