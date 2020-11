Superster promoot rare crossover coupé - Autoblog.nl

Waarschijnlijk had de superster in kwestie een dollar nodig.

Een beetje sneu is het wel hoe het gegaan is met Infiniti. Het luxe merk van Nissan leek zo goed te beginnen. Met name na de millenniumwisseling waren ze op hun best. De Japanse Nissan Skyline werd voorzien van een Infiniti logo en een 350Z-motor. Een uitstekende combinatie.

Furore

Maar het meeste furore maakte Infiniti met twee crossovers: de EX en FX. Beide waren 100% asfalt-georienteerde crossover-SUV’s die voornamelijk waren bedoeld om op te vallen en een hoge zit te verschaffen.

Deze auto’s werden via de grijze kanalen in grote getale geïmporteerd. Pas veel te laat ging Inifniti het zelf proberen met een paar saaie sedans en omgekatte Mercedessen. Het was geen succes.

Infiniti QX55

Dus gaat Infiniti terug naar zijn roots: asfalt-SUV’s bouwen. Dat doen ze met deze QX55. De basis voor de Inifniti QX55 is de QX50. De kans is groot dat je die auto alweer vergeten bent.

Infiniti heeft zeldzaam slechte gewoontes om hun modellen een onbeduidende naam te geven die niet begrijpt. De QX55 moet een hoedtik zijn naar de voormalige (en beel grotere) FX. Snap jij het nog?

Superster Aloe Blacc

Infiniti zelf waarschijnlijk ook niet. Mede daardoor hebben ze belsoten om Aloe Blacc in te huren om de auto te promoten. De zanger is dan ook te zien in de filmpjes en op de persfoto’s. We kennen de superster allemaal van het liedje ‘I Need A Dollar‘ en waarschijnlijk was dat moment weer aangebroken.

Of de getalenteerde zanger moet ons in een liedje duidelijk kunnen maken waarom we deze rare crossover coupé moeten kopen.

272 pk

Nog even over de auto zelf. Het geheel toont zeker niet onaardig, zeker niet voor het type auto. De motor is een 2.0 liter viecilinder met turbo die precies 272 pk levert. Toevallig komt dat neer op 200 kW.

Het maximale koppel bedraagt 380 Nm. Via een CVT-automaat worden deze bescheiden krachten over gebracht op alle vier de wielen. Om een idee te krijgen van de auto, het is een concurrent voor de BMW X4 en Mercedes-Benz GLC Coupé.

Raar filmpje

Oh, en Infiniti had dit bijzonder rare filmpje opgenomen waarvan nog niet duidelijk is wat er gebeurt. Wie het weet, mag het laten weten in de comments. Wellicht dat het bij Infiniti tijd is voor een nieuwe marketingafdeling.

De Inifiniti QX55 komt niet naar Nederland, want Infiniti heeft zich teruggetrokken van de Europese markt. Misschien dat er post-Covid-19 weer concerten zijn om een concert van Aloe Blacc bij te wonnen. Verdient hij ook weer een dollar die hij zo hard nodig heeft. Blijkbaar.