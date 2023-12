Nieuwe Honda smelt als sneeuw voor de zon, geen garantie

Global warming strikes again. Nieuwe auto’s beginnen nu als sneeuw voor de zon te smelten.

De aarde wordt een beetje warmer en helaas kunnen we daar niks aan doen. In grote delen van de wereld zijn ze immers nog bezig met een nieuwe dikke BMW verdienen. Zij hebben geen boodschap aan CO2-uitstoot en dergelijke. Zelfs als de zelfflagellatie waar sommigen op staan zo ver gaan dat we Nederland van Europa afzagen en met man en muis laten zinken op zee, gaat dit niets veranderen in de rest van de wereld. Het enige wat resteert is dus omgaan met de nieuwe situatie. De dijken wat ophogen en wat hardere plastics brouwen bijvoorbeeld.

Een gezin in het immer broeierige Atlanta is er namelijk op de pijnlijke manier achtergekomen dat auto’s kunnen smelten in de zon. Atlanta is natuurlijk vooral bekend dankzij Lil’ John en diens briljante kerstliedje. Maar daarnaast is het ook een zonovergoten gebied. Hoewel het er nu gewoon koud is, is zelfs nu kennelijk de zon sterk genoeg om auto’s te verschroeien.

De Honda Civic van Charles Goldberg (zijn dochter) kwam daar op de pijnlijke manier achter. Tot verrassing van de eigenaren, namen onder andere de bumpers en spiegelkappen een andere vorm aan. Zoals Charles het omschrijft ‘het is alsof iemand met een Ray Gun op de auto heeft geschoten’.

Charles heeft vermoedelijk iets te veel science fiction actiefilms uit de 80s gekeken. Maar de schade aan de Honda was wel echt. Echter, een bezoek aan de dealer om een aanspraak te maken op garantie voor de auto uit 2022, mocht niet baten. De dealer claimt dat dit valt onder schade door een ‘natuurramp’, zoals bijvoorbeeld ook hagelschade. Navraag door journo’s bij Honda zelf bevestigt dit:

It is a long established fact that focused sunlight can heat surfaces and cause damage, depending on the intensity and time of exposure. This sort of damage is not isolated to automobiles, or to Honda in particular. In short, under the right circumstances, while rare, reflected sunlight can cause damage, and Honda’s limited warranties do not cover damage. Honda, zegt ‘gewoon betalen’ tegen haar klanten

Honda claimt verder dat het allemaal zou kunnen komen door moderne ramen. Deze houden hitte uit de auto, maar kunnen onder omstandigheden de zonnestralen recht op het plastic richten. Gevoelsmatig toch een beetje een grijs gebiedje. Is dit dan gewoon niet een ontwerpfout? Houd jij er als eigenaar rekening mee dat je auto (letterlijk) smelt als je die ergens in de zon parkeert? Laat het weten, in de comments!