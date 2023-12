Dit zijn de tien beste F1 coureurs volgens de F1 coureurs

Wij hadden natuurlijk onze lijst, maar de enigen die het nog beter weten zijn de F1 coureurs zelf. Wie zijn de tien beste coureurs volgens de coureurs zelf?

De Formule 1 was vroeger altijd een beetje saai in de winter. En nu eigenlijk ook nog steeds, alleen Liberty Media probeert er wel alles aan te doen om ons warm te houden voor de sport. Zo zijn er de obligate overzichten en terugblikken. Maar er is ook ruimte voor wat geforceerde lolligheid zoals de Secret Santa video. Charles Leclerc die Guanyu Zhou een naaktkalender geeft van diens teammaat Bottas. Hilariteit.

Interessanter is natuurlijk wie de F1 coureurs zelf eigenlijk de beste coureur vinden. Want ja, natuurlijk moet iedere F1 coureur zichzelf de beste vinden. Maar zo eind december zakt bij hen natuurlijk ook de realiteit in dat Max Verstappen gewoon beter is. Het enige wat hem van de P1 af had kunnen houden is als hij een enorme engnek zou zijn en men er een populariteitswedstrijd van gemaakt had in het F1 klikje. Maar gelukkig; Verstappen wordt niet verrassend ook door zijn collegae gewoon op P1 gezet. Give the man his flowers.

De man op P2 is de enige die niet gestemd heeft. Dat is namelijk Lewis Hamilton. De Britse veteraan trekt zich wel vaker een beetje terug uit dit soort festiviteiten. Maar desalniettemin respecteren de andere coureurs zijn skills overduidelijk wel. Teammaat Russell staat opvallend genoeg niet eens op de kaart.

Het podium wordt compleet gemaakt door die andere veteraan, in de vorm van Fernando Alonso. Niet vreemd, want de Spanjaard haalde afgelopen seizoen meerdere podia en decimeerde teammaat Lance Stroll. Nu werd die in het verleden ook al verslagen door Perez en Vettel. Maar toch een stuk minder hard dan door Alonso. De Spanjaard lijkt als hij wil nog jaren door te kunnen in de koningsklasse.

Lando Norris is na een sterk seizoen op P4 beland. Hij troeft daarmee Charles Leclerc af die tuimelt naar P5. Vorig jaar was de Monegask nog de nummer twee in het lijstje. Ondanks dat Charles dit jaar Sainz in ultimo weer wist te verslaan, hebben de collegae kennelijk toch ook door dat LEC wel veel foutjes blijft maken en zich toch ook af en toe op snelheid laat kloppen door SAI. De Spanjaard staat niet toevallig zesde vlak achter Leclerc en stijgt daarmee juist een plekje ten opzichte van vorig jaar. Gelukkig heeft LEC die 812 Comp nog om zich mee te troosten.

De rest van de top-10 wordt opgemaakt door de zichzelf herpakkende Alexander Albon, de rookie Oscar Piastri, Alpine nieuweling Gasly (nieuw in de top-10) en tenslotte toch nog Sergio Perez. Russell heeft dus in ieder geval wat motivatie erbij om volgend jaar iedereen van de baan te rammen voorbij te gummen.

Verder is het wel een redelijk lijstje van de coureurs. Zelf hadden we ongeveer dezelfde lijst. Met als grootste verschil dat we Hülkenberg (8ste) en Russell (10de) er wel in hadden staan en Gasly en Perez niet. Enfin, bij deze zijn we dus gecorrigeerd door de hoofdrolspelers zelf. Waarvan akte.