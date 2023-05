Heeft Honda een nieuwe F1-partner gevonden na Red Bull?

Honda kan na 2025 sowieso niet met Red Bull verder, maar ze hebben nu hun oog op een ander team laten vallen.

De beste manier om je terug te trekken uit een sport is natuurlijk stoppen op je hoogtepunt. Dat is eigenlijk wat Honda deed. Alleen hadden ze al aangegeven dat ze gingen stoppen voordat ze wisten dat in 2021 het hoogtepunt kwam. En vervolgens wilden ze tóch weer doorgaan in de Formule 1…

Honda is op dit moment nog partner van Red Bull, maar ze zijn ook al druk bezig met 2026. Dan gaat alles weer op de schop. Red Bull gaat dan namelijk verder met Ford als motorleverancier. Honda wil echter wel in de Formule 1 blijven en moet dus nog een partner hebben.

Uiteraard doen er al geruchten de ronde. Honda werd eerder al gelinkt aan McLaren, maar nu klinken er steeds sterkere geluiden dat Aston Martin en Honda een koppel worden. We hopen dat deze geruchten iets betrouwbaarder zijn dan het gerucht dat Alonso en Taylor Swift iets zouden hebben.

The Race zegt in ieder geval uit meerdere bronnen vernomen te hebben dat Honda met Aston Martin in zee wil gaan. Dat zou dus beteken dat Aston Martin na 2026 de samenwerking met Mercedes gaat beëindigen. Die loopt al sinds 2009, toen het team nog als Force India door het leven ging.

Honda heeft zich sowieso al aangemeld als potentiële motorleverancier, maar het is nog niet duidelijk of de Honda-top definitief akkoord is. Vanaf 2026 wordt de Formule 1 groener dan ooit (lees: minder vervuilend), dus daar ligt het niet aan. De hele reden dat Honda zich terug wou trekken uit de Formule 1 was namelijk dat ze zich gingen focussen op elektrisch en waterstof.

Bron: The Race