Nieuwe i4 en 7 Serie uitvoeringen, interessant voor NL

Er zijn nieuwe variaties op het thema i4 en 7 Serie.

We krijgen binnenkort weer de zomerupdates van alle autofabrikanten. in veel gevallen wordt de productie bij veel merken ietsje verlaagd. Dit om al het personeel met hun kinderen op vakantie te kunnen sturen. Behalve bij VDL, want daar zijn ze alvast beginnen met niet werken.

Diverse merken pakken dit moment aan om kleine veranderingen door te brengen op de productielijn en het modelgamma onder de loep te nemen. Dat is bij BMW niet anders.

We beginnen met de BMW i4. Dat is namelijk in Nederland een heel belangrijke auto voor het merk uit Beieren. Op dit moment zijn er namelijk drie smaakjes: de i4 eDrive35, eDrive40 en M50 xDrive. Die laatste is de enige met vierwielaandrijving.

Daar komt nu verandering in. De ’40’ kun je nu ook met aandrijving op alle wielen krijgen. Normaal gesproken is xDrive een as (plus tussenbak) naar de voorzijde, maar bij een elektrische auto gaat dat net eventjes wat anders.

De auto is nu voorzien van twee motoren: een op de vooras en eentje op de achteras. Deze leveren gezamenlijk 396 pk en 602 Nm. Van 0-100 km/u sprinten duurt 4,9 seconden.

Het accupakket heeft een capaciteit van 80,7 kWh, waarmee je 494 km moet kunnen halen op een volle lading. Daarvoor moet je wel de speciale 18 inch wielen bestellen. Met grotere wielen daalt de range, namelijk.

Drie nieuwe smaakjes voor de 7

Voor de BMW Serie zijn er ook een hoop wijzigingen. Logisch, er waren maar een paar smaakjes verkrijgbaar: 740d xDrive, M760i en i7 eDrive60. Nu komen de uitvoeringen die voor Nederland interssant zijn. We beginnen met de BMW 740i xDrive.

Deze heeft een zes-in-lijn onder de kap met 340 pk en heeft standaard vierwielaandrijving. Wel grappig, dit is de instapper van 2023 en die heeft meer vermogen dan de 5.4 V12 in de 750i uit 2001 kon mobiliseren. Hoe de tijden veranderen.

Een andere toevoeging is de 750e xDrive. Deze is logischerwijs onder de M760e geplaatst. Het is een plug-in hybride, maar dan iets minder heftig, alhoewel je met 483 pk en 702 Nm weinig tekort zal komen. Met de accu kun je 56 km elektrisch rijden.

Tot slot is daar nog de BMW i7 eDrive50. Deze heeft één motor op de achteras en dus aandrijving waar het hoort. Specificaties van deze specifieke BMW i7 zijn nog eventjes geheim.

