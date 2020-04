Nieuwe Land Rover Defender kán ook als pick-up

De nieuwe Land Rover Defender pick-up is een mogelijkheid, aldus Land Rover.

De nieuwe Land Rover Defender pick-up is bij voorbaat niet uitgesloten. Voor Land Rover is dat geen vreemde variant. De vorige generatie Defender (en zijn voorgangers) waren er in allerlei varianten.

D7x-platform

Daarvan waren er ook diverse pick-ups. Aan Autocar bevestigt de Britse fabrikant in Indiase handen dat het technisch gezien mogelijk is. De Land Rover Defender staat namelijk op het D7x-platform. Dat platform is een variatie op het D7 platform. Andere platformen zijn het D7a-platform (Velar, XE/XF), D7e (I-Pace) en D7u (alle grote Land Rovers).

L663

Terug naar de nieuwe Land Rover. Het kan zijn dat je wilt weten wat de modelcode is. Komt ‘ie: L663. Deze nieiuwe generatie is er met een korte en een lange wielbasis. De lange Defenders zullen eerst komen, dan de korte varianten. Daarnaast komen beide Defenders er ook als bedrijfswagen, Defender Commercial genaamd. Daar komt dus eventueel nog eentje bij.

Land Rover Defender Commercial ’20

Hoopvol

Dat het bevestigd is, stemt hoopvol. De Defender L663 is in tegenstelling tot de vorige Defender (L316) namelijk níet voorzien van een ladderchassis. Dat is een frame waar het koetswerk opgezet werd. In principe kon Land Rover daar eindeloos veel soorten koetswerken opzetten. De nieuwe Defender heeft een zelfdragende carrosserie.

Land Rover Defender 110 ’20

Slag om de arm

Land Rover houdt zelf wel een kleine slag om de arm. De vorige Defender pick-up was een behoorlijk basale auto. Eentje die je daadwerkelijk als werkpaard in kon zetten. De nieuwe generatie Defender is aanzienlijk hoger in de markt geplaatst. Voor Land Rover moeten er dan wel een enorme afzetmarkt voor zijn.

Land Rover Series II 109 Pick-up ’58

Ambitieuzer

Gelukkig is deze markt nu ambitieuzer dan ooit. Luxe, dure pick-ups zijn nu veel meer in trek dan toentertijd, dus voor de aspirant-klant voor een particuliere bestelauto of voor de strandtenthouder is er hoop dat je niet automatisch op een Amerikaan bent aangewezen met een Land Rover Defender pick-up.