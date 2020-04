Te koop: doorzeefde Audi A7

Iemand had een appeltje te schillen met de vorige eigenaar van deze A7.

Op het eerste gezicht en vanuit de juiste hoek lijkt dit een keurige tweedehands Audi A7. De advertentie spreekt van een “zeer mooie en nette auto met uistraling.” Bij nadere inspectie blijkt het toch een auto te zijn met een verleden. Het heeft er alle schijn van dat de auto niet van een oud vrouwtje is geweest. In ieder geval niet van een lief oud vrouwtje.

Deze auto heeft namelijk een specifiek soort schade: kogelgaten. De auto is stevig onder vuur genomen want de kogelgaten zijn niet op twee handen te tellen. Onder meer de motorkap, het linkerspatbord en het dak moesten het ontgelden. De auto is dus van bovenaf onder vuur genomen. Er waren ook wat kogels die dichter bij het vermoedelijke doelwit zaten, getuige de gaten in de ruiten en de stoelen. Wat er zich allemaal in en rond de auto heeft afgespeeld vermeldt het verhaal niet.

Ondanks de gaten in de motorkap is de A7 nog gewoon rijdbaar volgens de advertentie. De motorkap sluit ook niet helemaal goed aan op de voorbumper, maar dat kan ook een andere reden hebben. We hebben hier namelijk niet vandoen met een echte RS7, hoewel de voorkant dit wel zo over willen laten komen. Gelukkig zitten er geen RS7-badges op de auto, want dan wordt het pas echt ‘not done’.







Wat deze A7 wél is: een zescilinder diesel met 326 pk. Ook niet verkeerd natuurlijk. Dit was de dikste dieselvariant die er van de A7 te krijgen was. Dit is ook nog eens een vrij riant uitgerust exemplaar, waardoor de nieuwprijs op €122.245 lag. Dat brengt ons bij de vraag: wat moet hij nu nog kosten? Momenteel wordt deze A7 aangeboden voor €24.950. Ter vergelijking: normaal betaal je voor een tweedehands A7 3.0 TDI quattro Competition al snel het dubbele. Als je denkt de auto voor minder dan een kwart ton op te lappen is kun je een kijkje nemen op schadeautos.nl.