De Duitse grens ziet er nu zo uit

De Duitse grens zo maar oversteken is er niet meer bij. Het automotive walhalla van de petrolhead ligt er verlaten bij.

Ah, het was zo’n mooi idee: één Europa. Eén munt. Geen grenzen. Alles samen doen en samen oplossen. Dat laatste wordt nu op de proef gesteld. Nee, daarmee doelen we niet op het BPM-beleid. In tijden van crisis is goed te zien dat elk land het op zijn eigen manier aanpakt.

Buurlanden

Logisch: elk land is immers anders. In Nederland hebben we het ‘geluk’ dat we slechts te maken hebben met een overzichtelijke grens en twee buurlanden. In Duitsland ligt dat iets anders. Dat is naast een enorm land ook nog eens een ‘doorreis portaal’ voor veel Europees verkeer.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn de de Duitse grenzen zeer beperkt open. Binnenkort worden er behoorlijk wat regels aangescherpt. Zo is het vanaf 10 april niet meer toegestaan om zo maar even op bezoek te gaan. Alleen als je daadwerkelijk in Duitsland werkt, is het toegestaan. Maar iedere Duitser (of Nederlander) die meerdere dagen in Nederland is geweest, moet vanaf overmorgen 14 dagen in quarantaine. Je kan dus niet de grens over om op een lege Autobahn de topsnelheid van je auto te testen. Hoe de regels worden toegepast is niet duidelijk.

Soepel

Overigens is Duitsland nog behoorlijk soepel op de Nederlandse grens met de nieuwe regels. De grenzen met Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Oostenrijk zijn in Duitsland allemaal gesloten. Er zijn al 70.000 mensen bij de grens geweerd. Overigens geldt er hier wederom een uitzondering voor vrachttransport en beperkt woon-werk verkeer.

Paasweekend

Met het paasweekend op komst, gaat de politie de Duitse grens zwaarder bewaken. De verwachting is dat niet iedereen zich aan de maatregelen gaat houden en toch de grens over wil gaan om een paasuitje te maken. Andersom worden de Duitsers ook afgeraden om naar Nederland te komen.

Gistermiddag zijn er borden geplaatst bij de grensovergang door Rijkswaterstaat. Ook hierbij is de boodschap duidelijk: blijf thuis en ga niet de grens over, tenzij het echt noodzakelijk is. Maar dan in het Duits. Deze borden staan bij meerdere grensovergangen.

Fotocredits: De Vries Media