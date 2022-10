Nieuwe Lexus UX 300e is minder slecht

Maar nog steeds is de nieuwe Lexus UX 300e niet super interessant.

Lexus (en Toyota) zijn briljant met de hybride modellen. Maar de ontwikkeling van de elektrische auto gaat nog niet zo snel als de concurrenten uit bijvoorbeeld Zuid-Korea. De UX 300e was al niet de meest briljante EV te wereld en plottwist. De nieuwe Lexus UX 300e is niet heel veel beter. Iets beter, maar niet heel veel beter.

De Japanse autofabrikant brengt trots het nieuws dat de nieuwe 204 pk sterke UX 300e maar liefst 40 procent meer rijbereik heeft. Het oorspronkelijke rijbereik was echter al niet extreem goed. De opgegeven actieradius van het vernieuwde model is 450 kilometer. Met stoelverwarming aan, muziek, en koude weersomstandigheden mag je hopen dat er 350 kilometer overblijft.

“Snelladen”

De toegenomen actieradius is met dank aan de grotere batterij. Van 54,4 kWh naar 72,8 kWh. Maar goed hè. Die actieradius zal misschien voor niet iedereen een probleem zijn. Maar dat is niet de enige zwakke punt van de Lexus. De UX 300e is uitgerust met het Japanse laadprincipe CHAdeMO, terwijl in Europa CCS veel gebruikelijker is. De uitgaande UX 300e kon “snelladen” met 35 kW. Iets dat we anno 2022 niet echt snelladen kunnen noemen. Lexus rept in het persbericht met geen woord over verbeteringen. Ervan uitgaande dat de nieuwe ook slechts 35 kW kan laden is het bijna beschamend als je naar de concurrentie kijkt. De Kia EV6 kan met maximaal 350 kW gewoon tien keer sneller laden in vergelijking met de Lexus. Bovendien zijn CHAdeMO-aansluitingen niet zomaar overal te vinden en CCS wel.

Interieur

Aan de binnenzijde van de nieuwe Lexus UX 300e valt het 12.3-inch grote infotainmentscherm op. Een flinke upgrade ten opzichte van het oude 7- of 10-inch scherm. Bovendien bevat het nieuwe display verbeterde graphics en een hogere resolutie voor een scherper beeld. Het scherm is 143 mm dichter naar de bestuurder geplaatst. Hoef jij je arm minder ver te strekken.

Marktlancering

De opgefriste Lexus UX 300e verschijnt in mei 2023 op de Europese markt. Tegen die tijd zijn er ongetwijfeld weer nieuwe concurrenten verschenen en gaat de UX het nog moeilijk(er) krijgen. Prijzen en exacte beschikbaarheid worden ongetwijfeld in een later stadium bekendgemaakt.