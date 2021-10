Welke elektrische bestelwagen is interessant?

Deze elektrische bestelwagens zijn interessant voor de betere ZZP’er

Elektrisch rijden is niet alleen voor rijke zakenmannen die een grijpstuiver willen besparen. De tijd dat er alleen acceptabele EV’s zijn die een ton kosten, liggen gelukkig al lang achter ons. Er zijn nu ook veel meer geweldige en betaalbare elektrische auto’s. Dat niet alleen, ook qua elektrische bestelwagens is de keuze groter dan ooit. Logisch, want ook bestelwagens zullen ooit over moeten stappen op een alternatieve aandrijflijn.

Voor vandaag kijken we even naar de markt van compacte elektrische bestelwagens. Dit is een categorie die ook nog door particulieren gekocht wordt, in tegenstelling tot de Grote Jongens. Ook voor de ZZP’ers en kleinere bedrijven zijn deze auto’s zeer interessant. De benzine- en dieselversies (met name die laatste) zijn uiteraard oververtegenwoordigd in dit segment. Maar ook daar zal verandering in gaan komen op den duur.

Dat is op zich wel een verademing, want met een kleine stampende diesel is het minder prettig toeven. Zo’n stille en koppelrijke elektromotor is een perfecte metgezel voor zo’n kleine besteller. We nemen even per merk een kijkje hoe het ermee staat.

Citroen

Citroën heeft zich goed voorbereid op de toekomst. Al hun modellen zijn namelijk te verkrijgen met een elektromotor. In het geval van de compacte besteller gaat het om de Citroën ë-Berlingo. Deze is verkrijgbaar in twee maten, een ‘normale’ en de ‘XL’ met een langere wielbasis.

De kale versie (‘Control’) kost 26.090 euro, maar als je een ‘Club’- (28.540 euro) of ‘Driver’-uitvoering (29.290 euro) wenst, ben je meer geld kwijt. Dat is serieus geld voor een dergelijke auto, de versies met verbrandingsmotor kosten de helft. Wel is de elektromotor met 136 pk erg krachtig en heb je een ‘automaat’ standaard.

Fiat

Het is maar goed dat Fiat en PSA samengevoegd zijn. De Fiat Doblo is nu alleen leverbaar met de 1.6 MultiJet-diesel. Een elektrische versie staat vooralsnog niet nop de planning. Maar nu FCA en PSA samengevoegd zijn tot Stellantis, lijkt het niet meer dan logisch dat de nieuwe Doblo een variant wordt op een bekend thema. Dus een Fiat versie van de bekende PSA-Opel busjes.

Ford

Onlangs heeft Ford Tourneo Connect onthuld. Dat is de personenwagen-versie van de Transit Connect. Het is in principe de Ford-versie van de Volkswagen Caddy. Er zijn nog geen elektrische varianten aangekondigd. Ford heeft wel een elektrische Transit Custom, maar dat is al een serieuze bus. Daarbij komt deze pas in 2022.

Mercedes

De Mercedes Citan is onlangs compleet vernieuwd. Naast nieuwe diesels en benzine-uitveringen is er voor het eerst ook een eCitan. De Citan is een Mercedes-versie van de Renault Kangoo. Wel wijkt de Citan behoorlijk af. De neus is compleet anders en het interieur is niet identiek.











De techniek is dat verder wel. De eCitan heeft een elektromotor met 102 pk en een accupakket van 44 kWh. Daarmee kun je zo’n 285 km afleggen (afhankelijk van de uitvoering). De eCitan komt in de tweede helft van 2022 op de markt, nog een jaartje wachten dus.

Nissan

Voorheen was Nissan pionier in dit segment. De eNV200 was een compacte elektrische bestelwagen. En uniek, want er was geen ander merk dat het model onder een andere naam in de aanbieding had.

De opvolger is onlangs gepresenteerd. De naam van de auto: Nissan Townstar. Die auto is natuurlijk een Renault Kangoo met Nissan-logo én grille.

Opel

Net als Citroen heeft Opel ook zijn zaakjes op orde. De Movano-e, Vivaro-e en Combo-e zijn allemaal keurige elektrische bedrijfswagens. De Opel Combo-e is de meest compacte bus. Net als in de ë-Berlingo heeft de e-Combo een 136 pk sterke elektromotor, dat bijzonder pittig is voor dit type auto.

Vroeger had je gewoon 60 pk dieseltjes waar de aspirant koerier-coureur het mee moest doen. De Opel e-Combo is wél aangekondigd, maar staat nog niet in de showrooms. Prijzen kunnen elk moment gecommuniceerd worden.

Peugeot

In tegenstelling tot de Opel-versie staat de Peugeot e-Partner wél in de showrooms te schitteren. De Partner is met normale en extra lange wielbasis te bestellen. Net als bij de Citroën-versie neemt de elektromotor en het accupakket geen extra ruimte in. Sterker nog, zelfs de prijs van 26.090 euro is identiek. Naast de standaard ‘Profit+ / Pro’ is er een luxere Premium (28.540 euro) of nog luxere Asphalt (29.290 euro). De Peugeot e-Partner is per direct te bestellen.

Renault

Als je op de website van Renault kijkt, zie je dat de Renault Kangoo E-Tech Electric in de prijslijsten staat voor 28.590 euro. Heel erg attent en hij zal vast nog leverbaar zijn, maar weet dat er een nieuw model aankomt.

Deze heeft een 44 kWh-batterij in plaats van een ouder 33 kWh-pakket. Nog een groot verschil: de nieuwe is echt kakelvers, bij de Kangoo E-Tech op de website gaat het nog om een model met zijn roots uit 2007. Zelfs in bedrijfswagen-termen is dat een flinke periode.

Toyota

Toyota werkte met PSA samen aan bedrijfswagens. Omdat PSA nu Stellantis is, zien we wederom een paar bekende auto’s. In dit geval gaat het om de Toyota ProAce. Een compacte elektrische bestelwagen in de geest van de Peugeot Partner.









Sterker nog, dat is het ook. De ProAce Electric is een van de weinige volledig elektrische Toyota’s. Ook hier een 136 pk elektromotor. De ProAce Electric kost 25.995 euro en is daarmee marginaal goedkoper dan de Citroën- en Peugeot-derivaten.

Volkswagen

Van de vorige generatie Caddy was er een e-Caddy in samenwerking met ABT en Schaeffler. Dit was typisch een vroeg elektrisch project met relatief weinig range en vrij lange laadtijden. In de tussentijd is er een compleet nieuwe Caddy. Komt daar dan ook een elektrische versie van? Vooralsnog niet.

De ID-Buzz zal de elektrische bedrijfswagen worden voor Volkswagen. Reken maar dat er ook een Ford-versie zal komen. Dat neigt wel meer dan formaat Transporter dan dat het een compacte elektrische bestelwagen als de Caddy is.