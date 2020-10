'Nieuwe Lotus SUV gaat 2.200 kg wegen' - Autoblog.nl

‘Complicate, then add heaviness,’ is nu de nieuwe lijfspreuk van Lotus.

Of we het nu leuk vinden of niet, tegenwoordig hebben bijna alle automerken een SUV in het gamma. Ook sportwagenmerken als Porsche, Lamborghini, Aston Martin en zelfs Ferrari gaan hierin mee. Een van de weinige merken die nog geen SUV heeft is Lotus.

Merkwaarden

Dat Lotus er niet als eerste bij is met een SUV is logisch. Als er één merk is waar een SUV niet bij de merkwaarden past dan is het Lotus wel. Om een SUV te bouwen moet je namelijk precies het omgekeerde doen van Colin Chapman’s bekende motto. Toch begint het er steeds meer op te lijken dat een Lotus SUV er toch echt gaat komen.

Lambda

Er zijn nu Chinese documenten op het internet beland waaruit de eerste informatie over de SUV gedestilleerd kan worden. De naam bijvoorbeeld. Volgens het document gaat de SUV Lambda heten. Laten we hopen dat de auto fraaier wordt dan zijn naam.

China

Het is geen toeval dat deze info naar buiten komt via China. Als de informatie klopt is dat namelijk ook het land waar de Lotus SUV gebouwd gaat worden. Om precies te zijn zou de productie in Wuhan plaatsvinden. Dat Wuhan, ja. Daar staat namelijk een fabriek van Geely, de Chinese eigenaar van Lotus.

Volvo

Geely is tevens eigenaar van Volvo. Het is daarom geen verrassing dat er gemeld wordt dat de Lotus SUV op het SPA-platform van Volvo komt te staan. Dit platform vormt ook de basis voor onder meer de XC60, XC90, S60, S90 en de Polestar 1. Reken er niet op dat Lotus er een compacte SUV van maakt. Volgens het document wordt de Lambda namelijk 4.900 mm lang en gaat hij – hou je vast – 2.200 kg wegen.

Aandrijflijnen

Naar verluidt komt de SUV van Lotus er met drie aandrijflijnen: benzine, hybride en volledig elektrisch. Deze laatste versie krijgt volgens het document 737 pk en maar liefst 1.140 Nm aan koppel. Snel zal de auto dus wel zijn, maar niet op een manier zoals Colin Chapman gewild zou hebben.

Volgens de Chinese info laat de Lotus SUV niet lang meer op zich wachten. De productie zou dit jaar nog van start gaan. Om op een positieve noot te eindigen: laten we hopen dat een SUV Lotus de mogelijkheid biedt om nog lang sportwagens te blijven bouwen volgens het vertrouwde recept.

Via: pcauto.com.cn

Headerfoto: Kia Futuron Concept, ter illustratie