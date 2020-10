Deze Franse limousine gaat op waterstof rijden - Autoblog.nl

Gaat de Franse premiumsedan een comeback maken?

Grote luxesedans uit Frankrijk zijn al lange tijd een uitstervend ras. De enige auto die momenteel aan die omschrijving voldoet is de kersverse DS 9, wat in feite weinig meer is dan een verlengde 508. Er zijn echter plannen om nog een Franse premiumsedan te maken.

Het is geen Citroën, geen Peugeot en ook geen Renault. Wat is het dan wel? Een Hopium. Dat zegt je hoogstwaarschijnlijk he-le-maal niets. Het is namelijk een van de talloze nieuwe start-ups die een plekje willen veroveren op de automarkt. Hopium wil dat doen met een premium waterstofauto, genaamd de Machina.

Hopium is opgericht door Olivier Lombard, een 29-jarige coureur. Hij nam drie keer deel aan de 24 uur van Le Mans. Hoogtepunt van zijn carrière was een overwinning in de LMP2-klasse in 2011. Hij heeft echter meer ambities dan alleen racen en daarom richtte hij zijn eigen automerk op.

Het eerste wapenfeit van Hopium moet dus deze Machina worden. Deze forse sedan krijgt een vermogen van 500 pk. Qua actieradius mikt het kersverse Franse merk op 1.000 km. Dat klinkt misschien onrealistisch, maar vergeet niet dat de Hyundai Nexo, een van de twee waterstofauto’s die momenteel in Nederland te krijgen is, ook al een actieradius heeft van 665 km.

Qua design oogt de auto behoorlijk Frans, vooral en profil. Het had zomaar een concept van Citroën of Peugeot kunnen zijn. In dat geval was de kans de auto er daadwerkelijk gaat komen nog aanwezig. De kans dat deze Hopium Machina het gaat redden achtten we echter vrij klein. Tenzij Lombard een visionair is en deze Hopium de Model S van de waterstofauto’s wordt.

Hoe dan ook, Olivier Lombard heeft grote plannen. De jonge Fransman wil namelijk marktleider worden op het gebied van waterstofauto’s en tegen 2030 een omzet van €1 miljard draaien. Aan ambitie geen gebrek dus. De onthulling van het eerste prototype zou ergens voor juni 2021 plaats moeten vinden. De productie zou vervolgens in 2026 van start moeten gaan.