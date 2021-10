Nieuwe Maserati crossover niet te stoppen (behalve door…)

De nieuwe Maserati crossover was aangekondigd. Maar nu niet meer.

Crossovers en SUV’s zijn tegenwoordig hoog nodig voor autofabrikanten. Ook al is hun core-business compleet andere auto’s bouwen. Op McLaren en Morgan na zien we niet veel merken dat het gaan redden zonder een SUV. De meest sportwagenmerken hebben er al een of meer in de prijslijsten staan.

In dit geval kennen we de Maserati Levante al wat langer. Dit model kun je het beste zien als de concurrent voor de Porsche Cayenne. Maar wat is de best verkochte Porsche? Inderdaad, de Macan. De kleinre crossover. Dus is het niet meer dan logisch dat ook Maserati met een concurrent voor dat segment komt.

Nieuwe Maserati crossover

De komst van de auto is al bevestigd door Maserati. Sterker nog, ook de naam en onthullingsdatum waren al bekend gemaakt. De auto gaat namelijk ‘Maserati Grecale’ heten en de onthulling vind plaats op 16 november in Milan. Behalve dan dat dat níet doorgaat. Dat is wel typisch Italiaans, toch?

Op zich is het uitstellen van een belangrijk model wel iets dat ze graag doen (hallo Alfa!). Maar, vanwege de globale pandemie zijn er gewoon tekorten en supply chain. Dat geldt helaas ook voor Maserati en mede daardoor zul je (nog) langer moeten wachten op de nieuwe Grecale. De chiptekorten vertragen dus ook dit nieuwe model.

Populair

Het probleem is dat Maserati aanvoelt dat de Grecale enorm populair gaat worden. De vraag die er ineens zou gaan ontstaan, zou onmogelijk beantwoordt kunnen worden.

Op zich is het ook wel logisch. Een fabrikant wil zo veel mogelijk modellen verkopen en de introductie is heel erg belangrijk daarvoor. De Grecale gaat een heel belangrijke auto worden voor Maserati. Gelukkig is het niet het enige model dat is aangekondigd. De MC20 is onlangs onthuld en we weten dat een elektrische GranTurismo in de pijplijn zit.