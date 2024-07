BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de BMW 1 Serie (F40) 2019-2024.

Vandaag gaan we het hebben over de BMW 1 Serie. De derde generatie welteverstaan. Ook wel F40 genoemd. De eerste generatie van de 1 Serie die niet meer achterwiel, maar voorwielaangedreven is.

De compleet nieuwe 1 Serie (F40) beleefde zijn debuut op de IAA in Frankfurt. Dankzij de aanhoudende geruchten kon het geen verrassing meer zijn dat de 1 Serie nu een voorwielaangedreven auto is met de motor overdwars. Daarmee was de 1 Serie meer een grote variant van een MINI dan een miniatuur-BMW. De auto staat immers op hetzelfde CLAR-platform als de MINI. Het voordeel is wel dat de nieuwe 1 Serie iets ruimer en praktischer is. Voor BMW komt het ook uit, want deze variant is goedkoper om te produceren.

Qua motoren is de keuze in het begin nog niet heel groot. Er is een instap-benzinemotor (een 118i met 140 pk) en een top-benzinemotor (een M135i met 306 pk), maar in eerste instantie niets daartussenin. Wel zet BMW nog altijd in op dieseltechniek met de 116d (115 pk), 118d (150 pk) of 120d (190 pk). Die laatste heeft in eerste instantie standaard vierwielaandrijving, vanaf 2020 komt er ook een versie met alleen voorwielaandrijving.

De 1 Serie is tevens de basis voor een 1 Serie Sedan (voor China) en de 2 Serie Gran Coupé. Ook deze zijn voorwielaangedreven. Het gat qua benzinemotoren wordt na enige tijd opgevuld met een 178 pk sterke 120i en een sportieve 128ti met 265 pk. Aan de onderkant wordt een 116i met 109 pk aan het motorgamma toegevoegd.

De derde generatie BMW 1 Serie kwam dus in 2019 op de markt. Hij gaat niet gefacelift worden, maar zal nog dit jaar worden opgevolgd door een compleet nieuwe generatie.

Nog een relatief jonge auto, maar het aanbod is al groot. De prijzen liggen aardig hoog, dus informeer jezelf goed voor je een BMW 1 Serie occasion aanschaft. Dus zoals jullie van ons gewend zijn, doken we in de diepe krochten van het internet om alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij te zetten om aan te denken als je BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De BMW 1 Serie F40 is er alleen nog maar als vijfdeurs hatchback. De driedeurs is exit. Er is voor China wel een sedanversie ontwikkeld, maar die kom je logischerwijs in Europa niet tegen.

Check de deurrubbers van de achterportieren. We komen online veel klachten tegen dat die relatief snel loslaten. Ook handvatten van de portieren kun je er kennelijk te ver uittrekken en dan willen ze niet meer terug. Even checkpuntjes dus.

Een ander euvel wat we tegenkomen is dat de achteruitrijcamera wat ver uitsteekt. Op zich niet spannend, maar er wordt door berijders geklaagd dat die daarom sneller vies wordt.

De ruimte achterin valt niet tegen. Zelfs met 1 meter 90 pas je achterin, dus als je een occasion zoekt waar je ook een volwassene achterin kwijt kunt is de derde generatie 1 Serie een optie. Let op, wel een lage in en uitstap, dus wellicht niet geschikt voor wie niet meer zo kwiek is.

Kijk even goed naar de stoelen. Afhankelijk van de uitvoering zitten er andere stoelen in de auto. Als je voor de hogere uitrustingen kiest krijg je de sportstoelen en online lezen we veelal terug dat dit de extra centen waard is. Vooral als je lang bent zijn deze stoelen een aanrader. Dus spit even door het aanbod en kies een exemplaar met die fijne sportstoelen.

De rest van het interieur dan. Hier maken we normaal dan melding van goedkopere kunststoffen in de goedkopere uitvoeringen et cetera. Alleen vandaag niet. Want we komen online alleen maar positieve zaken tegen. De berijders roemen de stap die gemaakt is sinds de voorgaande generatie en noemen de afwerking fenomenaal.

Kijk even in de achterbak. Een reserveband was niet standaard en ook geen runflat banden. Een banden reparatieset moet er wel bijzitten. Een reservewiel was optioneel, maar niet voor de 128ti of de M135i. Door de grotere remmen is er geen plek voor een reservewiel.

Onderstel

Pijnlijk nieuws in 2019 dat de aandrijving naar de voorkant is gegaan. Een trendbreuk en een gewaagde stap voor het merk, dus de vraag is natuurlijk hoe dat dan is uitgepakt.

Geen half werk. Je kunt er flink hard de bocht mee door. Bij normaal gebruik merk je weinig van de overgang van achter- naar voorwielaandrijving. Lekker kilometers vreten op de Autobahn en ongemerkt te hard rijden. MAAR… ben je een liefhebber van bergpassen rijden en veel bochtenwerk dan merk je het verschil natuurlijk.

De auto gedraagt zich anders dan de RWD van de vorige generatie. Hij heeft in bochten niet de neiging om rechtdoor te schuiven, als je van het gas gaat terwijl je de bocht instuurt zet hij zijn kont iets naar buiten, maar spannend wordt het niet echt. Ben je zo’n berijder, dan adviseren wij toch om een BMW 1 Serie occasion met achterwielaandrijving te zoeken. Een exemplaar van een oudere generatie dus.

Sporadisch komen we klachten tegen over de ophanging. Overmatig lawaai op ruw wegdek en voortijdige slijtage. Rij tijdens de proefrit ook oneffen wegen en neem een aantal verkeersdrempels. Dan weet je snel genoeg hoe het met de ophanging van jouw exemplaar gesteld is.

Aandrijflijn

De auto is niet meer de uitgesproken sportieve auto die de eerdere twee generaties wel waren. De sportievere versies bieden nog genoeg plezier, maar anders dan voorheen.

De F40 is er met een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zeventraps automatische transmissie. De twee benzine en de twee diesel instappers hebben een handbak met de automaat als optie, alle andere motoriseringen hebben standaard een automaat.

Ondanks dat deze generatie minder sportief is dan eerdere generaties is het een goed idee om de versnellingsbak goed uit te proberen tijdens de testrit. Schakel door alle versnellingen heen, de bak mag niet haperen of schokken.

De M135i is standaard voorzien van vierwielaandrijving, of xDrive. Voor de 120d is dat ook optioneel verkrijgbaar. Heb je toch nog aandrijving, ook op de achterwielen.

Elektronica

Bij het starten wil het dashboard nog wel eens uitvallen. Dit is een softwarefout. BMW heeft daar inmiddels een oplossing voor ontwikkeld die automatisch bij een onderhoudsbeurt zou moeten zijn meegenomen. Wellicht handig om te checken of de update ook bij jouw BMW 1 Serie occasion is uitgevoerd.

De BMW 1 Serie is voorzien van een digitaal instrumentarium zoals hierboven ook al benoemd. Ook heeft de auto iDrive aan boord. Spotify en een parkeer app zitten al in het systeem en daar heb je dus niet persé je telefoon voor nodig.

Het verbinden van die telefoon wil nog wel eens wat problemen geven. Ook hier kunnen we ons mantra herhalen, probeer je telefoon tijdens de proefrit in je BMW 1 Serie occasion te koppelen en test uit of alles goed werkt.

Het scherm is een touchscreen, maar er zijn ook voldoende fysieke knoppen en de draaiknop natuurlijk om alles te bedienen. En waar steeds meer merken alles in schermen en menu’s verstoppen moeten wij ook bekennen dat we dit toch wel een opluchting vinden. Dus wil je graag fysieke knoppen, dan moet je bij deze auto zijn.

Bij het bouwjaar 2021 en 2022 is het verstandig, zeker bij de rijk uitgeruste versies, om te checken of alle aangegeven elektronische snufjes ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Door het chiptekort kan het zijn dat er zaken zijn weggelaten.

Als laatste nog een algemene opmerking over de elektronica. Defecte sensoren, inconsistente waarschuwingen op het dashboard, we komen ze allemaal tegen online. Geen duidelijk aanwijsbare oorzaken, wel meerdere dealerbezoeken om het op te lossen. Hou er rekening mee dat je bij deze auto een keer met elektronische problemen te maken kunt krijgen.

Motoren

Alle motoren zijn dwars geplaatst en de instapper is een driecilinder. Ja een driecilinder in je BMW, al had de generatie voor de F40 ook al een driepitter, maar dan in combinatie met romige achterwielaandrijving. Die 1.5 driecilinder heeft ook een dingetje wat helaas vaker voorkomt. De vulkanisatie van de rubberen trillingsdemper op de krukas wil nog wel eens loslaten. Als de krukas dan draait, blijft de aandrijfriem stilstaan en is er geen dynamo of koeling meer. Er gaat dan een dynamolampje op je dashboard branden. Zie je dit niet, dan dreigt oververhitting. Het probleem zit dus wel een stuk dieper, dus hop naar de garage!

Die driecilinder (b38 motor), die je ook in de Mini terugvindt, is voorzien van een distributieketting die helaas wel eens voor problemen wil zorgen. De ketting kan oprekken en dan hoor je een slepend en schrapend geluid in de motor. Hoor je deze geluiden bij de testrit, dan is het geen goede zaak. Hier moet je sowieso niet mee doorrijden, als de ketting breekt of een tandwiel overslaat kan de motorschade fors zijn. Beter voor aankoop regelen, want een kettingwissel en bijkomende kosten kunnen heel hoog oplopen.

Verder komen we heel weinig tegen. Er is nog een terugroepactie geweest op een hele beperkte groep 1 Series uit 2020 waar de bouten die de nokkenas op zijn plaats moeten houden los kunnen raken. Het waren er slechts 39 stuks en dat we hem hier toch noemen zegt al genoeg over de betrouwbaarheid van de motoren. Of jouw auto nog terugroepacties open heeft staan is eenvoudig uit te zoeken door je kenteken op de site van de RDW.

Benzine

116i, 1.5 driecilinder 109 pk (vanaf 2020)

118i, 1.5 driecilinder 140 pk

120i, 2.0 viercilinder 178 pk (vanaf 2020)

128ti, 2.0 viercilinder 265 pk (2020 – 2022)

M135i xDrive, 2.0 viercilinder 306 pk

Diesel

116d 1.5 driecilinder 116 pk

118d 2.0 viercilinder 150 pk

120d 2.0 viercilinder 190 pk

Aanbod BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 545 exemplaren van de BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een 17.850 euro voor een 140 pk sterke 118i met dik 120 duizend kilometer op de teller tot een hagelnieuwe M135i xDrive uit 2024 voor 88.072 euro.

Voor het totale aanbod van de BMW 1 Serie (F40) 2019-2024 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de 178 pk sterke BMW 1 Serie 120i uit 2024 die we mochten lenen bij BMW Van Poelgeest in Amersfoort.