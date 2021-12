Nieuwe Mazda Carol is superschattig (met vierwielaandrijving!)

Waarom je vierwielaandrijving zou bestellen op de nieuwe Mazda Carol is ons een raadsel. Maar het is wel cool dat het kan.

Kleine Mazda’s zijn vaak auto’s van andere merken. Dat is op zich geen gekke gedachte. Mazda is niet extreem groot en op kleine auto’s zit weinig marge. Dus logisch dat men kijkt om samen ter werken met andere fabrikanten.

Zo is de nieuwe Mazda 2 Hybrid stiekem gewoon een Toyota Yaris. En de Mazda 121 uit de jaren ’80 was een Ford Festiva, terwijl het late jaren ’90 model een Ford Fiesta was. Een andere auto die zijn DNA deelt met een andere fabrikant is de nieuwe Mazda Carol. Dat is namelijk stiekem een Suzuki!

Nieuwe Mazda Carol

De naam ‘Carol’ is legendarisch. Het was destijds een van de eerste Mazda’s (na wat scooters en de tweedeurs R360). De nieuwe Mazda Carol is het zustermodel van de negende generatie Suzuki Alto.

Sinds de naam terugkeerde (in 1998) is het altijd een Suzuki geweest. In dit geval gaat het om de Alto voor de Japanse markt. Die zijn (nog) een slagje kleiner dan die wij in Europa kregen. In Japan zijn het namelijk Kei-cars.

1962

1998

2004

2009

2015

2022 Mazda Carols door de jaren heen

Driecilinder

Dat betekent dat de nieuwe Mazda Carol een 0,658 liter driecilinder onder het kapje heeft. Deze mobiliseert niet meer dan 64 pk (meer mag namelijk niet). Mocht je 0,658 liter te veel vinden, er is ook een 0,657 liter beschikbaar. Echt waar. Deze heeft dan wel de ondersteuning van een elektromotor. Jazeker, je kan deze stadsvlo als hybride bestellen.

Nu kunnen wij ons voorstellen dat je denkt: 64 briesende pk’s op de vooras, dat kan toch nooit goed gaan? Dat klopt, het is ook extreem veel. Daarom is het mogelijk om de auto te bestellen met vierwielaandrijving. Op die wijze heb je 16 pk per wiel en altijd voldoende tractie. Zelfs met versleten bandjes op ijs zul je voluit kunnen accelereren, waarschijnlijk

De nieuwe Mazda Carol kost omgerekend 7.670 euro en zal halverwege januari 2022 te bestellen zijn bij de Japanse Mazda-dealer.