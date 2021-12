Kodiaq RS Ursus heeft 2.0 motor met 545 Nm

Dat is bijna 137 Nm per zuiger. Als dat maar heel blijft op de Kodiaq RS Ursus!

De periode van 2010 tot 2020 had het decennium van de diesel moeten (kunnen) worden. Althans, als we kijken naar de creaties van vele autofabrikanten. Met name de Duitsers hadden de meest wilde plannen, alhoewel ook de Amerikanen, Italianen en Japanners de nodige hoogstandjes hebben gebouwd.

Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Tesla toonde al vrij vroeg aan dat elektrische auto nog veel efficiënter is en dieselgate bewees dat de motoren alleen middels sjoemelsoftware konden voldoen aan de telkens strenger worden emissie-eisen. Daardoor zijn er een hoop pareltjes die helaas voortijdig geschrapt werden van de prijslijsten (al dan niet alleen in Nederland).

Kodiaq RS Ursus

Denk aan de quad-turbo zescilinders van BMW, de V8-diesels van Volkswagen en deze Skoda Kodiaq RS. Natuurlijk, een 2.0 dieseltje klinkt niet spannend, maar deze biturbo is standaard goed voor 240 pk en 500 Nm. Dat zijn behoorlijk gezonde cijfers. Toch, in Zwitserland weet men er meer mee te doen. Niet alleen met de motor, maar met de gehele auto.

Embrach Edition is een Zwitserse Skoda-dealer. In Zwitserland zijn topmodellen van vrij modellen erg populair. Logisch dus dat dealers op die vraag in springen met nóg dikkere versies. En over dik gesproken, deze Skoda Kodiaq RS Ursus heeft een enorm dikke bodykit. Per zijde komt er 7 centimeter bij, waarmee de totale breedte groeit met 14 centimeter.

Bodykit

De bodykit is niet een simpele wielkast-verbreding. Zo zijn de deuren (aan de onderkant) ook anders. Daarbij is de tankdeksel aangepast. Natuurlijk is het allemaal smaak-afhankelijk, maar het eindresultaat ziet er wat ons betreft erg geslaagd uit. Lekker decent dik, zonder al te veel frutsels. Uiteraard moet je de stickers ter promotie even wegdenken.

Verdere modificaties behelzen het onderstel, die is voorzien van een schroefset. Daarmee staat de Skoda Kodiaq RS Ursus ongeveer 40 millimeter dichter bij de grond. De velgen zijn uiteraard ook niet meer standaard. Er is nu natuurlijk veel meer ruimte voor bredere en grotere velgen. Ze meten nu 21 inch in diameter.

545 Nm

Als laatste is daar de motor. De 2.0 TDI is onder handen genomen. Het blok blijkt de nodige reserves te hebben. Middels vrij eenvoudige ECU-aanpassingen is het blok nu in staat om 275 pk en 545 Nm te leveren. Wat de prestaties nu zijn, is niet bekend. Reken er maar op dat de topsnelheid met de verbreding en enorme wielen er niet veel hoger op is geworden, ondanks de chip.

