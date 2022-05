Officieel: de Peugeot 408 is een feit

Peugeot kondigt een compleet nieuw model aan, de 408! Wat kunnen we verwachten?

Het komt niet elke dag voor dat een merk een nieuwe modelnaam introduceert. Peugeot doet dat met de komst van de 408. En nee, het is niet de zoveelste crossover. De Fransen omschrijven het als een Fastback. La vache qui rit!

Feitelijk moet je de nieuwe 408 zien als een Peugeot 308 met een kontje. Het front zal dan ook veel uiterlijke overeenkomsten hebben met de hatchback. De achterkant zal het echte nieuws bevatten. Maar daar hebben we op dit moment nog geen weet van.

Middels een teaser verklapt Peugeot een klein stukje van het uiterlijk van het nieuwe model. 408 staat uitgeschreven aan de voorzijde. Met een flinke grille en natuurlijk het grote Peugeot-logo met de leeuw. En oh, zo te zien kun je het model in de kleur blauw verkrijgen. Een kleine opfrisser hoe de 308 eruitziet:

Peugeot is van plan om de 408 wereldwijd te verkopen, dus ook in Europa. Nederland is een land van de hatchback, dus of deze Fastback de harten gaat veroveren van de Hollanders is nog maar de vraag.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Over een Nederlandse marktlancering is nog met geen woord gerept. De onthulling van de 408 is aan het einde van juni.