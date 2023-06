Europese Rekenkamer: 2035 niet haalbaar vanwege accu’s

De Europese Rekenkamer zet serieuze vraagtekens bij het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.

2035 is nog ver weg, maar als er tegen die tijd alleen nog maar EV’s verkocht mogen worden moet er nog een hoop gebeuren. Dan is 12 jaar opeens heel weinig. Een heikel punt zijn bijvoorbeeld de grondstoffen die nodig zijn om het hele Europese wagenpark elektrisch te maken.

De Europese Rekenkamer heeft hier onderzoek naar gedaan en deelt vandaag hun bevindingen. Wat blijkt? Er zijn eigenlijk twee scenario’s, en die zijn allebei niet wat de Europese Commissie voor ogen had.

Waar het onderzoek om draait is de productie van batterijen. Het plan van de EU is om deze zoveel mogelijk op ons continent te produceren en wereldleider te worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is hevige concurrentie. Bijvoorbeeld vanuit China, om eens een land te noemen. Zij produceren momenteel 76% van alle accu’s.

Er zijn verschillende factoren die groei van Europese accuproductie belemmeren. Zo is de VS bijvoorbeeld aan het strooien met subsidies. Verder is Europa voor grondstoffen sterk afhankelijk van andere landen en zit eigen grondstoffen delven op grote schaal er voorlopig niet in. Daarbij zijn ook de prijzen van de grondstoffen door het dak gegaan.

De Europese Rekenkamer concludeert daarom dat de EU de concurrentiestrijd dreigt te verliezen. Ze zien daarbij twee ‘worstcasescenario’s’ (lees: reële scenario’s). Het eerste scenario is dat de doelstelling van 2035 niet gehaald wordt (voor zover die überhaupt haalbaar is), omdat de Europese accuproductie simpelweg de vraag niet bij kan benen.

Het tweede scenario is dat Europa extreem afhankelijk wordt van landen buiten de EU die grondstoffen leveren. Daarbij gaat het om landen als China en Congo. En dat zijn niet de landen waar je afhankelijk van wilt zijn.

En dan is er natuurlijk ook nog een derde scenario: dat we 2035 niet halen én sterk afhankelijk worden van landen buiten de Europese Unie. Dat is misschien nog het meest realistische scenario.

Bron: Europese Rekenkamer

Foto: Hongqi E-HS9 & co, gespot door @michaelras