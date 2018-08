Nieuwe Mercedes G-klasse op bezoek bij Brabus

Dit hebben ze ervan gebakken.

Mercedes heeft een knap kunstje gedaan met de nieuwe G-Klasse. Het uiterlijk grotendeels op de voorgangers laten lijken, maar onderhuids het ding van top tot teen aangepakt. De G-klasse is niet langer een bonkerige container, maar een 4×4 met een sterk verbeterd rijgedrag in combinatie met een high-end interieur.

Natuurlijk kan Brabus de auto niet onaangetast laten. De Duitsers hebben de voorlopige instapper, de G500, aangepakt. Mercedes levert de G500 met de bekende twinturbo 4.0 V8, die in deze constructie goed is voor 421 pk en 609 Nm koppel. Brabus heeft de achtcilinder gekieteld naar 500 pk en 710 Nm koppel. Het zijn geen G63-waarden, maar het is meer dan voldoende voor een rit door het bos door de PC.

Dankzij de krachtkuur sprint de Brabus G500 in 5,7 seconden naar de honderd met een topsnelheid van 210 km/u. Qua uiterlijk herken je de gepimpte G aan een carbon motorkap, kermis LED-jes op het dak, nieuwe velgen (20- tot 23-inch mogelijk) en een nieuw uitlaatsysteem. De uitlaten hebben een ‘Ik ben lief voor de buren-modus’, zodat je de omgeving niet tot last zal zijn.

Het interieur blijft tevens niet onaangetast. Tegen een meerprijs brengt Brabus een nieuwe lederen of alcantara trim naar je G500. Om het af te maken zijn er her der de nodige Brabus logo’s te vinden.