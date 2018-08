Tesla stelt eigen techniek open voor andere autofabrikanten

Sharing is caring.

Dat Tesla een andere autofabrikant is dan alle anderen, is inmiddels wel duidelijk. Het is enigszins verfrissend om te zien hoe Musk dingen anders aanpakt. De ondernemer is zeker geen heilig boontje en heeft zo zijn trekjes, maar in bepaalde opzichten heeft de Tesla-man interessante opvattingen.

Naar aanleiding van techconferentie Defcon (niet te verwarren met Defqon.1) in Las Vegas heeft Musk bekendgemaakt de code van Tesla’s beveiligingssoftware openbaar te maken. Het staat andere autofabrikanten vrij om de code te gebruiken, zo laat Musk via Twitter weten.

De overstap naar (deels) autonoom rijden is leuk voor de saaie A-naar-B ritjes, echter moet dit wel in alle veiligheid gebeuren. Niet alleen op de weg, maar ook op technisch gebied. Tesla hoopt met het openstellen van de code dat autofabrikanten van elkaar kunnen leren. Knappe koppen die samenwerken levert immers betere resultaten.

De communicatie tussen de slimme software en de auto moet extreem veilig verlopen. Het moet immers niet mogelijk worden voor kwaadwillenden om op afstand een auto te kunnen kapen. Tesla hoopt bij te kunnen dragen aan de veiligheid door het systeem open source te maken. Het laatste wat je wil is dat hackers een autonome auto overnemen en een potentieel rijdende moordmachine in handen hebben. Laat staan meerdere voertuigen tegelijkertijd. Carmageddon uit 1997 kan op die wijze een bizarre werkelijkheid worden.