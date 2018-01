De nieuwe Mercedes G-Klasse is officieel

Zoals verwacht, bevinden de meeste vernieuwingen zich op technisch vlak.

Mercedes heeft niet haar best gedaan om het uiterlijk van de G-klasse opnieuw uit te vinden. De looks van de nieuwe G doen denken aan een kleine facelift, in plaats van een gloednieuwe generatie. De Duitse autofabrikant heeft slechts op een aantal kleine punten aanpassingen uitgevoerd. Nieuw zijn de LED-koplampen en achterlichten, grille, bumpers en velgen. Dan heb je het op uiterlijk gebied wel zo’n beetje gehad. Zet je de nieuwe generatie naast het uitgaande model, dan zul je de verschillen beter zien. De nieuwe G-klasse is namelijk 5,3 cm langer en 12,1 cm breder geworden. Dit resulteert in meer interieurruimte voor de inzittenden.

Gaan we meteen door naar het technische verhaal. De offroad capaciteiten van de G-klasse zijn verbeterd. De nieuwe ophanging is in samenwerking met Mercedes-AMG ontwikkeld. De 4×4 heeft nu een onafhankelijke ophanging en een starre achteras. Naast de reguliere rijmodi (Comfort, Sport, Individual, of Eco) introduceert Mercedes de nieuwe G-Mode. Deze laatste modi kan niet door de bestuurder geactiveerd worden, maar regelt de G-klasse zelf. Zodra de lage gearing is ingeschakeld komt de G-mode in actie. De ophanging, acceleratiekracht en het stuurgevoel worden anders afgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat de maximale offroad capaciteiten van de auto vrijkomen. In het instrumentencluster zal een ‘G’-icoontje branden als de modus door de auto is ingeschakeld. De nieuwe G-klasse kan door 70 cm diep water en modder rijden. Dat is 10 cm meer in vergelijking met zijn voorganger. De Mercedes is op een flink dieet geweest, want de auto weegt maar liefst 170 kg minder. Dit heeft het merk onder meer bereikt door het gebruik van aluminium.

In Detroit presenteerde Mercedes de G in G 500 vorm. Onder de kap de bekende ‘hot V’ 4.0 V8. In de G 500 levert de motor 422 pk en 610 Nm koppel. Meer info over andere motoriseringen volgt in een later stadium. Nieuw is de komst van een negentraps automaat naar de G-klasse. Eén van de voordelen van deze versnellingsbak is dat de G-klasse een stuk stiller zal zijn op lagere snelheden. Uiteraard heeft de automaat ook een positievere invloed op het verbruik.

Het interieur van de G is sterk verbeterd in vergelijking met zijn voorgangers. Net als de andere recente modellen van Mercedes, heeft ook de G-klasse twee displays gekregen met een totale grootte van 12,3-inch. Muziek kan worden afgestemd middels haptische feedback. Er is meer gebruik gemaakt van high-end materialen, wat de G een luxere uitstraling geeft. De foto’s geven de indruk dat de 4×4 een comfortabele cockpit heeft. De achterbank kan 60, 40 of 100 procent worden neergeklapt. Passagiers achterin hebben 15 cm meer beenruimte, voorin is dat 3,8 cm.

De marktlancering van de nieuwe Mercedes G-klasse is in juni. In Duitsland is ‘ie er vanaf 107.040,50 euro. Een Nederlandse prijs volgt later. Rijbeelden van de G-klasse check je op Autojunk.