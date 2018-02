Nieuwe Mercedes-AMG G63 is een feit!

Sneller dan we hadden verwacht, maar dat weerhoudt ons er niet van hem lief te hebben.

Stuttgart en Affalterbach hebben gezamenlijk maling aan het ongeluksgetal. Vandaag, de 13e, is namelijk de dag dat ze zowel de opgefriste Mercedes-Maybach S-Klasse als de geheel nieuwe G63 AMG introduceren. En, nieuwsflits, laatstgenoemde is een dijk van een SUV.

Laten we beginnen met waar jullie hoogstwaarschijnlijk voor hebben geklikt: de motor. Mercedes-AMG trok de reusachtige 5,5-liter V8 uit het vooronder, om deze te vervangen voor de 4-liter twin-turbo V8. Gelegen in de G63 AMG produceert deze 585 pk, 14 hele pk’s meer dan zijn voorganger. Koppel heeft hij in overvloed; het nieuwe model produceert een maximum van 850 Nm.

Op het asfalt vertaalt dit zich naar krankzinnige cijfers. Het 2.560 kg wegende gevaarte sprint naar de 100 km/u in slechts 4,5 seconden, ruim een seconde sneller is dan zijn voorganger. De G63 heeft een topsnelheid van 220 km/u, tenzij je het AMG Driver’s Package aanschaft. In dat geval gaat hij maximaal 240 km/u. De sprinttijd verbetert mede dankzij een flink dieet: de huidige G63 is bijna 175 kg lichter dan het vorige model. Om weer tot stilstand te komen krijgt de G63 AMG sterkere remmen.

Daarbij geniet hij ook van het nieuwste AMG Performance 4MATIC-systeem, die het vermogen over de vier wielen verdeelt en op aanvraag 60 procent daarvan naar de achterwielen stuurt. De G63 krijgt tevens de negentraps AMG SPEEDSHIFT TCT-automaat, waarbij de bestuurder m.b.v. flippers aan het stuur eventueel zelf kan schakelen.

Qua design wijkt de G63 uiteraard enigszins af van de normale G-Klasse. Aan de voorzijde zien we een nieuwe grille, die enigszins doet denken aan de Panamericana grille van de nieuwe AMG-modellen. Daarnaast zijn zaken als luchtlinlaten allemaal net ietsje groter, en heeft hij zijn uitlaten voortaan aan de zijkant.

De auto wordt officieel onthuld op het Autosalon van Genève. Bij de onthulling komt er zoals gebruikelijk ook een zogenaamde ‘Edition 1‘. Dit exclusieve model komt er in een reeks speciale kleuren, zoals obsidian black en designo platinum magno, en krijgt verschillende rode accenten om zich van de ‘normale’ G63 AMG te onderscheiden.

De G63 AMG verschijnt in juni op de markt.

Oh, je wilt hem óók nog in beweging zien? Heb jij even geluk, dat kan! Klik HIER.