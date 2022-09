Mercedes prijst eigen GLC-instapper de markt uit

Da’s misschien een beetje een onduidelijke titel. Maar het is wel zo. Mercedes prijst serieus hun eigen GLC-instapper de markt uit.

Mercedes heeft een paar nieuwe uitvoeringen van de GLC gepresenteerd. De kleine SUV is er voortaan ook als plug-in hybrid en dat maakt vooral de heren Timmermans en Jetten erg blij. Want voorheen kon je de GLC namelijk alleen maar puur op fossiele brandstoffen rijden.

Te weten met de GLC 200, 300 en 220d. Inderdaad, twee benzines en 1 diesel. Maar daar komen nu de 300e en 400e bij. En het ‘e’ tje verraadt dat het inderdaad om modellen gaat waarbij een elektromotor bijspringt. En dat doet hij best lekker, als we de kille cijfers mogen geloven.

Mercedes GLC 300e en 400e

Allereerst had je dus de Mercedes GLC 200, zonder e. Die heeft een 2.0 liter viercilinder met 204 pk. Op zich al geen stakker, maar als je voor de 300e gaat, krijg je dezelfde motor met dezelfde prestaties, plus een elektromotor van 136 pk. Kijk, dat scheelt een stuk. Het systeemvermogen bedraagt 313 pk en 550 Nm en daarmee haal je in 6,7 seconden een snelheid van 100 km/h. De top ligt op 218.

Puur en alleen elektrisch rijden kan ook, en wel zo’n 130 kilometer. Wat voor het meeste woon-werkverkeer en zeker de stadsritten ruimschoots voldoende is. Oh ja, je krijgt er ook standaard het 4-matic vierwielaandrijvingssyteem bij. En voor dit alles betaal je €73.804.

En daarmee komen we op de titel van dit stukje. Een Mercedes GLC 300e kost daarmee slechts 1200 euro-en-een-beetje meer dan de 200. Die nu natuurlijk helemaal niemand meer gaat kopen, je zou wel hartstikke gek zijn… Dus op deze manier wordt de GLC-instapper keihard de markt uitgeprijsd.

Er komt ook nog een dikkere GLC diesel

Boven de GLC 300e staat de GLC 400e. Ook deze auto heeft de 2.0 viercilinder, maar in deze uitvoering levert die 48 pk meer dan in de 300, te weten 252 pk. Ook in deze auto zit de 136 pk sterke elektromotor, dus het systeemvermogen bedraagt voor de 400e 381 pk. Daarmee haal je de 100 in slechts 5,6 seconden en stopt het feestje pas bij 237 per uur.

De elektrische actieradius is iets kleiner dan bij de 300e, je haakt hier maximaal 129 kilometer mee. Wel kun je op z’n hardst 140 kilometer per uur volledig elektrisch rijden. Maar dat is toch te snel, dus eigenlijk boeit dat niet voor ons ‘Ollanders.

De prijs van al dit fraais? €83.363 en geen cent minder.

Dan heeft Mercedes als laatste ook de komst van de GLC 300d bekendgemaakt. Die krijgt 269 pk en 550 Nm en zorgt ervoor dat je in 6,3 seconden 100 rijdt en kan doorstampen tot 243. je moet alleen wel een erg grote dieselliefhebber zijn om voor deze uitvoering te gaan; hij kost namelijk €95.529. En dat is nog zonder opties.

Kortom, voor de leasemanager die in de race is voor een nieuwe SUV waar zijn jonge gezin ook in mee kan, kijk even naar de GLC van Mercedes. Wellicht zit er iets voor je bij!